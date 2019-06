Stiri pe aceeasi tema

- Partidul 'Visul Georgian ofera o reforma politica majora. Propunem ca alegerile legislative din 2020 sa fie organizate sub forma de scrutin proportional', a declarat intr-o conferinta de presa Ivanisvili, un miliardar considerat cel mai influent om din politica georgiana. Mii de georgieni…

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, se întâlneste sâmbata, la Neptun, cu liderii organizatiilor judetene, pentru a discuta despre pregatirea Congresului din 29 iunie si despre activitatea partidului din perioada urmatoare, relateaza Agerpres.Vineri, la Neptun,…

- Președintele Parlamentului din Georgia a demisionat dupa ce 240 de persoane au fost ranite în cadrul confruntarilor de joi noapte dintre polițiști și protestatari în capitala Tbilisi, unde mii de oameni s-au adunat în fața Parlamentului și au încercat sa intre în cladire,…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat duminica, la Hong Kong, unde furia era palpabila, in urma unor confruntari violente intre manifestanti si politisti, in pofida pasului inapoi facut de Guvernul local, care a suspendat un proiect de lege controversat cu privire la extradarea catre China, relateaza…

- Republica Moldova, tara cu doua guverne, trece prim momente tensionate. Dupa ce alianta PSRM-ACUM a format un nou Guvern, votat de un Parlament dizolvat, Guvernul anterior, controlat de Partidul Democrat al oligarhului Plahotniuc, a ramas in controlul structurilor de forta. Printre alte masuri, cladirea…

- Deputat PSD, Mihai Mohaci, s-a (re)inscris in Pro Romania, pentru a doua oara in decursul acestui an. A mai avut o tentativa la inceputul lunii aprilie, dar a stat o singura zi și s-a intors in PSD. „Ce s-a intamplat: Au fost niște promisiuni facute de Liviu Dragnea, care n-au mai fost concretizate.…

- PNȚCD protesteaza pe Facebook și cere interzicerea Facebook in Romania pentru „prejudicierea alegerilor europarlamentare”. Partidul condus de Aurelian Pavelescu a semnat, in martie, un protocol de susținere a PSD, insa cum rezultatele la alegeri nu au fost mulțumitoare, formațiunea considera ca Facebook…

- Clujenii au iesit in strada, sambata seara, pentru impotriva Guvernului PSD si fata de noile modificari aduse legilor justitiei prin OUG 7. Manifestari asemanatoare au avut loc si in Bucuresti, dar si in alte orase din tara.