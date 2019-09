Stiri pe aceeasi tema

- Premierul georgian, Mamuka Bakhtadze, si-a anuntat luni demisia imediata din functie, considerând ca si-a îndeplinit misiunea în fruntea executivului republicii caucaziene, transmite EFE, preluata de Agerpres."A fost creat cadrul pentru dezvoltarea strategica a Georgiei si…

- Mai multe delegații ale Guvernului și Parlamentului de la Chișinau vor merge in vizita in Rusia, in luna septembrie, pentru a imbunatati relatiile dintre cele doua state. O declarație in acest sens a facut președintele Igor Dodon pentru postul de televiziune moscovit NTV Moldova.

- In ultimele saptamani, Rusia a reclamat protestele anti-rusesti din Georgia, iar luni a condamnat un discurs al unui prezentator de televiziune gruzin care i-a adresat obscenitati presedintelui Vladimir Putin. Moscova considera ca a fost vorba de o provocare inacceptabila din partea fortelor politice…

- Protest anti-Rusia pe muzica rock, la Tbilisi. Mai multi interpreti si protestatari georgieni au scandat mesaje impotriva ocupatiei ruse si au cerut demisia ministrului de interne, Giorgi Gakharia.

- Partidul 'Visul Georgian ofera o reforma politica majora. Propunem ca alegerile legislative din 2020 sa fie organizate sub forma de scrutin proportional', a declarat intr-o conferinta de presa Ivanisvili, un miliardar considerat cel mai influent om din politica georgiana. Mii de georgieni…

- Vladimir Putin a interzis vineri companiilor aeriene rusesti sa zboare spre Georgia, unde mii de persoane au manifestat pentru a doua seara consecutiv impotriva puterii considerate proruse, la o zi dupa violente izbucnite in urma interventiei unui deputat rus in legislativul acestei foste republici…

- Mai multe persoane, majoritatea fiind membri sau simpatizanți ai Partidului Democrat, au innoptat in Chișinau in fața Ministerului de Interne, Procuraturii, Ministerului Finanțelor, Guvernului, Parlamentului și Curții Constituționale, potrivit presei din Republica Moldova. Aceștia și-au instalat corturi,…