Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Georgia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa multimea care a incercat sa patrunda cu forta in cladirea parlamentului din Tbilisi, transmite compania de radiodifuziune Rustavi2. De asemenea, s-a relatat ca forțele de ordine au facut uz de arme cu gloanțe de cauciuc pentru a dispersa…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa.

- Cel putin 24 de politisti au fost raniti in cursul noptii in orasul Memphis din statul american Tennessee intr-o serie de ciocniri violente cu protestatari care iesisera in strada dupa ce un barbat a fost impuscat mortal de ofiterii care incercau sa-l aresteze, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa. Proiectul noii legi, a carui dezbatere…

- Dupa ce in aceasta dimineața au inceput sa vina la Chișinau zeci de autobuze cu oameni din diferite raioane, pentru a participa la protestele organizate de Partidul Democrat, liderul PDA, Andrei Nastase, a ieșit cu o declarație la tribuna Parlamentului prin care a indemnat oamenii la acțiuni pașnice,…

- Politia bosniaca a anuntat miercuri ca a arestat 20 de persoane in urma unor ciocniri, in nord-vestul tarii, in care au fost implicati aproxinativ 100 de migranti, soldate cu zeci de raniti, inclusiv trei politisti, relateaza The Associated Press.

- Un Boeing 737 cu 143 de persoane la bord a iesit de pe pista si a ajuns in raul St. Johns in timp ce incerca sa aterizeze pe furtuna vineri la o baza militara in Jacksonville, Florida (sud-estul Statelor Unite), au anuntat autoritatile militare, adaugand ca 21 de persoane au fost ranite dar niciuna…

- Mai multi manifestanti reuniti in centrul Algerului, loc simbolic al protestelor care zguduie de aproape doua luni Algeria, au fost retinuti duminica, fiind eliberati la scurta vreme, potrivit unei corespondente a agentiei France Presse aflate la fata locului. Cu o zi inainte, vreo zece…