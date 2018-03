Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in luna februarie un deficit de 7,5 miliarde de lei, neobisnuit pentru primele luni ale anului cand se inregistra un surplus, iar ingrijoratoare sunt cresterile inregistrate de cheltuielile cu salarii, asistenta sociala sau bunuri si servicii, a declarat, marti, Ionut Dumitru,…

- Criza financiara a lasat in urma multe cicatrici, riscurile sunt peste tot, iar investitorii trebuie sa admita acest aspect, crede Rachel Lomax, fost viceguvernator al Bancii Angliei. "Dupa o recuperare timida, in urma crizei de acum zece ani, economia mondiala creste in sfrastit robust…

- Investitia imobiliara reprezinta prima intre modalitatile avantajoase de a gestiona surplusul de bani, fie ca vorbim de utilizatori de servicii financiare sau non-utilizatori, potrivit unui studiu prezentat, marti, de Dragos Neacsu, presedintele Erste Asset Management, la conferinta "Meeting the Challenges…

- Operatorul aerian national TAROM are in plan sa reconecteze vestul Romaniei de Chisinau, dar si de Constanta, iar pe plan extern sunt perspective pentru lansarea zborurilor catre New York si Beijing, a declarat, duminica, pentru Agerpres, directorul general al companiei, ...

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI informeaza ca, potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in data de 23 martie curent, in intervalul orelor 14:00-22:00, se prevad ninsori puternice in partea de sud a tarii.

- Impozitul pe venitul global va fi aplicat probabil de autoritati, astfel urmand a se rezolva inegalitatile in ceea ce priveste impozitarea inegala, sustine Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), citat…

- "Eu mi-am prezentat dorinta de a pleca de la ANAF in momentul in care domnul Viorel Stefan, ca proaspat ministru de Finante, venise in functie si imi povestea de ce urmeaza sa facem. Printre toate masurile de care am aflat cu totii, prima pe lista era impozitul pe gospodarii. Poate ca asa vede Guvernul…

- Hidroelectrica produce astazi, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica. In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru. Basescu a adaugat…

- Protocoalele intre SRI si DNA sau alte institutii ale statului nu au fost incheiate prin hotarari adoptate de CSAT, prin urmare nici presedintele Klaus Iohannis si nici Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu le poate desecretiza, conform legii. Precizarile vin in contextul scandalurilor lansate…

- Banca Naționala a Romaniei s-a apucat de educație financiara chiar cand criza din 2008 ajungea la apogeu, iar romanii deja iși luasera credite de nevoi personale și ipotecare la maximumul posibil. „Noi implinim in acest an, 10 ani de cand facem educație financiara aici la BNR”, a declarat Mugur Isarescu,…

- „Desi au fost aduse imbunatatiri importante, noul mecanism fiscal mareste responsabilitatea contribuabilului, care singur trebuie sa calculeze, sa raporteze si sa plateasca impozitul si contributiile, cu mici exceptii, trecandu-se de la sistemul de stabilire a sumelor de plata de catre ANAF, prin decizii…

- Prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, fost ministru de Finante in mai multe guverne PSD a transmis un avertisment fostilor sai colegi de partid, care dezbat in aceste zile o propunere legislativa initiata de senatorul liberal Daniel Zamfir privind plafonarea dobanzilor…

- „Defaimarea tarii sau a natiunii” a fost introdusa ca infractiune pedepsita cu inchisoare de la sase luni la trei ani in 1996, prin modificarea Codului penal. 10 ani mai tarziu se decidea sa se renunte la aceasta infracțiune, explica judecatorul Cristi Danilet pe blogul sau.„Am vazut ca exista…

- Accesul la serviciile de creditare „nu reprezinta si nu poate reprezenta un drept al consumatorului si, implicit, o obligatie pentru creditor”, ci este „un serviciu eminamente comercial”, a declarat luni prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu.

- RCA-ul si disciplina in trafic Foto: Arhiva. Valoarea RCA-ului iti va spune cum conduci: daca vrei sa platesti putin - esti atent si disciplinat! Daca vrei sa “crosetezi” in trafic si sa treci la limita, atunci RCA-ul te va arde la buzunar! Dupa fapta si ras-plata! …

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a tarii si va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data, informeaza ANM. Si mai grav, avertizeaza meteorologii, este faptul ca vom avea de-a face cu fenomene tipice sfarsitului de primavara, chiar inceputului de vara, cu averse…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr o emisiune la Antena 3 ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Ministerul Finantelor Publice ar putea creste procentul de 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice destinat ONG-urile din sanatate la 3,5%, a declarat marti ministrul de resort, Eugen Teodorovici.

- Decizia Marii Britanii de a refuza dreptul a milioane de oameni de a accesa datele privind imigratia detinute de catre Biroul de Interne al tarii este ilegala si va fi contestata in instanta, informeaza The Guardian . In proiectul de lege se sustine ca aceasta clauza ar impiedica cetateni care se confrunta…

- Primavara aduce precipitații abundente și temperaturi apropiate de normal in zonele sudice, estice și local in vest, și sub medie in celelalte regiuni, conform prognozei meteo pe trei luni, emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In martie, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata…

- "Ministerul Finantelor Publice si ANAF fac precizari privind procedura depunerii formularului 230 - "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii", in contextul masurilor de simplificare si debirocratizare pe care le are in vedere…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii sunt sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea sunt in vigoare atentionari cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei si o atentionare cod portocaliu…

- Un aradean a crezut ca se procopsește, dupa ce a dus la fier vechi mai multe obiecte pe care le-a gasit. Nu s-a gandit nicio secunda ca iși risca viața, dar și pe cea a semenilor. Norocul lui a fost ca oamenii cu care a interacționat au judecat corect și au sunat de urgența la 112.

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, afirma ca premierul Viorica Dancila i-a mintit pe presedintii consiliilor judetene si ca nu doreste cu adevarat ca administratiile publice locale sa primeasca tot impozitul pe venit, incasat. "Viorica Dancila, o noua minciuna spusa cu…

- Vremea se va menține in general inchisa, cu innorari persistente indeosebi in sudul si estul tarii. Vor fi precipitatii mixte in Banat, izolat in Crisana si sudul Dobrogei si mai ales sub forma de lapovita si ninsoare in Oltenia, moderate cantitativ in vestul regiunii.

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a declarat ca PSD trebuie sa inteleaga ca semnalele din UE privind sanctionarea Romaniei pentru imixtiuni politice in justitie sunt tot mai grave, sustinand ca social-democratii nu pot sacrifica destinul european al tarii pentru ”cateva dosare ale lui Liviu Dragnea”.

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.Citeste si: Lider PSD, ULTIMATUM pentru ministrul Justiției: 'Fie ia masuri radicale,…

- Desi este acuzat adesea de catre Igor Dodon ca in 2003 nu ar fi trebuit sa respinga „planul Kozak”, document ce presupunea federalizarea tarii, fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin sustine ca nici acum nu l-ar fi semnat. Vladimir Voronin a dat de inteles ca documentul respectiv era…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Schiorul Pita Taufatofua, singurul reprezentant al statului Tonga la Jocurile Olimpice de iarna 2018, a defilat la bustul gol in cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului sportiv care a avut loc vineri la PyeongChang, scrie Reuters. Pita Taufatofua, care evolua in concursul de schi fond, a aparut…

- PSD, care trebuia sa faca impozit progresiv, iar la unele categorii sociale sa creasca impozitul, scade impozitele. In acest fel, se rezolva foarte bine problema cu salariile 'nesimțite'. De cealalta parte, exista, de asemenea, o mare duplicitate. Toți cei care sunt de dreapta doresc ca statul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de vant puternic, incepand de miercuri, 7 februarie, ora 06 – ora 23. Zonele afectate sunt sudul Banatului și zona montana inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura. In intervalul menționat, la altitudini de peste 1600 m in…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca Fortele Navale Române vor fi dotate cu trei submarine, printr-un proiect de înzestrare a Armatei care va fi prezentat în Consiliul Superior de Aparare a Tarii si în Parlament, dupa ce vor

- PNL a anuntat vineri ca va face orice pentru a se opune „demersurilor anti-romanesti si anti-occidentale ale trupei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu”, iar premierul Dancila va trebui sa explice cum va implementa programul de guvernare. Liberalii mai spun ca Guvernul trebuie sa…

- Programatorii ce detin studii medii si care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de la 1 februarie de de impozitul pe salariu, a anuntat recent Ministerul Comunicatiilor.

- Procurorii "verifica posibila implicare a SPP in activitatea Guvernului" Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Parchetul General a început verificari dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu ca s-ar fi implicat…

- Daca aveti datorii la Finante nu veti mai fi instiintati asupra acestora in mod automat, asa cum se intampla pana acum. Pentru a primi asemenea documente va trebui sa depuneti o cerere la Fisc. Decizia a fost luata, chipurile, pentru a nu mai incarca persoanele vizate cu hartii.

- Modificari in proiectul de guvernare. Tariceanu: Romania nu trebuie sa ramana "o tara furnizoare de mana de lucru ieftina" Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global,…

- Desi cei mai multi se asteptau ca acesta sa fie prioritatea sedintei de luni, in pragul sedintei conducerii PSD de luni s-a aflat oficial ca inca nu se definitiveaza structura Cabinetului Dancila, ci ca in CEX se va vorbi despre programul de guvernare. “Asta va fi subiectul principal”, a anuntat Liviu…

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, anunta Ministerul Comunicatiilor, precizand ca ordinul in acest sens a fost publicat in Monitorul Oficial.

- Modificarea Codului fiscal aduce o serie de noutati pentru persoanele fizice autorizate (PFA), incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre modificari in ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile. „De la 1 ianuarie 2018 a fost redusa cota de impozit pe venit de…

- Vicepreședintele PSD Rovana Plumb spune ca nu este de acord cu restructurarea Guvernului. Fostul ministru in Cabinetul Tudose mai susține ca nu este momentul in PSD pentru competiție. „Trebuie sa asiguram o buna guvernare”, a mai declarat Rovana Plumb, inaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD.

- Transportatorul national de gaze Transgaz (simbol bursier TGN) anunta ca le va restitui actionarilor impozitul de 5% perceput asupra dividendelor aferente anilor financiari 2015 si 2016, ”ca urmare a demersurilor intreprinse catre autoritatile fiscale”, conform News.ro.