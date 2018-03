Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea dobanzilor in 2008 de catre Banca Nationala a Romaniei a avut loc dupa un esec de piata in conditiile in care bancile comerciale luau bani de la banca centrala cu 15%, iar cele din piata se situau la 200-300%, i-a explicat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, senatorului…

- Un schimb de replici a avut loc joi intre presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, si Daniel Zamfir, membru al acestei comisii si propus a fi exclus din PNL, in cadrul intalnirii pe tema inflatiei organizata la Senat cu conducerea Bancii Nationale, la care a participat si…

- Comisia care se ocupa de trecerea la moneda euro are scopul de a pregati procesul si de a obtine consensul populatiei, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la sedinta organizata de Comisia economica, industrii si servicii a Senatului, precizand ca este pentru aceasta…

- Adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale in 2017, precum reducerea TVA, iar daca am calcula rata inflatiei fara impactul fiscal ea nu a fost atat de negativa in prima jumatate a anului trecut, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la sedinta organizata…

- La sedinta au participat doar trei senatori, din cei 11 membri ai Comisiei economice: presedintele comisiei, Florin Citu (PNL), secretarul forului Vasile-Cristian Lungu (PMP) si Daniel Zamfir (propus pentru excludere din PNL) - inimagine, cei trei incercuiti de partea dreapta a mesei. Ceilalti…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, participa, joi, la Comisia economica a Senatului, la o discutie cu tema ”Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei”, in contextul in care rata inflatiei a crescut in februarie la 4.7% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- In cursul zilei de joi, Comisia economica, industrii si servicii a Senatului organizeaza sedinta cu tema „Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei”. La eveniment va participa guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, precum și viceguvernatorii Florin Georgescu si Eugen Nicolaescu.

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului organizeaza joi sedinta cu tema' Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei'. La eveniment au fost invitati guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precum si membrii Consiliului de Administratie ai acesteia,…

- Impozitarea veniturilor globale in mod progresiv nu poate fi omisa atunci cand se discuta despre finantele unei tari, a declarat, marti, Florin Georgescu, la conferinta "Meeting the Challenges of Volatility", acesta precizand ca nu vorbeste in calitate de prim-viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei,…

- Comisia economica din Senat organizeaza, joi, o intalnire cu membrii Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, avand ca tema "Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei', potrivit unui anunt postat pe pagina de internet a Senatului. Purtatorul de cuvant al bancii…

- PNL a anuntat luni, dupa raportul final dat de comisia speciala care a modificat legile justitiei, ca le va ataca din nou la Curtea Constitutionala, acuzand ca sedinta comisiei a fost „sub imperiul grabei si al superficialitatii”, transmite News.ro . „Sedinta comisiei speciale de astazi a fost, de asemenea,…

- Cele trei legi ale Justitiei adoptate saptamana trecuta de Camera Deputatilor vor fi din nou dezbatute luni in Comisia speciala care, incepand cu ora 10,00, va analiza amendamentele depuse de senatori pana joi la ora 15,00, actele normative putand fi incluse de Biroul permanent, pentru dezbatere…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii 215/2001 a administratiei publice locale si a Legii 393/2004 privind statutul alesilor locali, initiata de un grup de 46 de parlamentari PSD, a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor.„Consilierii care nu se prezinta la sedinta…

- O initiativa legislativa semnata de parlamentari ai PSD potrivit careia va fi acordat drept de preemptiune la achizitia de terenuri agricole coproprietarilor, rudelor de gradul I, arendasilor, statului roman, prin Agentia Domeniile Statului, si vecinilor terenului, in ordinea mentionata, se afla in…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea legilor Justitiei in acord cu decizia Curtii Constitutionale, ideea fiind 'de a avea…

- Codul penal prevede la art. 271 ca este infractiune fapta persoanei care impiedica un act procedural si refuza sa furnizeze informatiile solicitate, pedeapsa fiind inchisoare de la trei luni la un an sau amenda. "Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata…

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- Audierea lui Florian Coldea trebuia sa inceapa la ora 11.00, dar fostul prim-adjunct al directorului SRI a intarziat, intrand in sala in jurul orei 11.20. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca este convins ca Florian Coldea "nu va deserta" in comisie secrete ale SRI.…

- Accesul la credite nu reprezinta si nu poate reprezenta un drept al consumatorului si, implicit, o obligatie pentru creditor, ci este un serviciu eminamente comercial, a declarat, luni, prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la o conferinta de specialitate.…

- Bancile au plasat la BNR in luna februarie 19,9 mld. lei prin facilitatea de depozit, iar operatiuni repo nu au mai fost, de unde reiese un excedent mediu zilnic net de lichiditate record, de aproape 20 mld. lei, cel mai ridicat nivel de dupa criza financiara, potrivit datelor Bancii Nationale.…

- In data de 27 februarie, ora 12:00, a avut loc prima sedinta a Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii Directorului Serviciului de Protectie si Paza / Pahonțu Lucian-Silvan, a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat instituția…

- Marti, 27 februarie a.c., si-a reluat activitatea Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie. La ședința saptamanala au participat toti membrii Comisiei. Lucrarile sedintei au…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nita, a anuntat ca proiectul de Lege a Muntelui a primit aviz favorabil in Comisia pentru Dezvoltare regionala, administrarea activelor statului si privatizare din cadrul Senatului. Presedinte al acestei comisii, Ilie Nita a aratat ca aviz favorabil au primit si ...

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- Mesaj dur al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu dupa ce a iesit de la Comsia Parlamentara. Acesta s-a dezlantuit si a spus ca are telefonul ascultat inca din 2012 si ca asteapta o explicatie din partea SRI.Citeste si: Gigi Becali a facut anuntul: Verii sai s-au predat - atac…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta înscrisuri si însemnele distinctive ale politiei rutiere.

- Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au anuntat joi ca infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa in plenul reunit marti, la ora 14.00. Potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Reamintim faptul ca Academia de Științe…

- S-au stabilit audierile in comisia SRI: Tariceanu, chemat pe 20 februarie, Florian Coldea, pe 6 martie. Și fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control al Serviciului, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Primul care va veni la audieri,…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului, condusa de Marcel Vela (PNL), pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza (SPP) a fost respinsa. In schimb, in forul legislativ s-a venit cu soluția ca propunerea de audiere a liderului…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca o va invita pe Olguta Vasilescu, saptamana viitoare, la Comisia economica din Senat pentru a justifica masurile adoptate. „O voi invita pe ministru Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat…

- ♦ Bancile au plasat la BNR in luna ianuarie 14,7 mld. lei prin facilitatea de depozit si inregistrau un stoc mediu de 240 mil. lei aferent operatiunilor repo, de unde reiese un excedent mediu zilnic net de lichiditate de 14,5 mld. lei, potrivit datelor Bancii Nationale ♦ ROBOR la 3 luni a coborat…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. "Pentru a inchide un subiect delicat si fierbinte, avand in vedere ca…

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrului Finantelor, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului, citat de cursdeguvernare.ro.…

- "Romania risca sanctiuni economice din partea UE", considera PNL Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, avertisment emis miercuri, 24 ianuarie. …

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul Ionut Misa, la audierile…

- USR Maramures organizeaza sambata, 20 ianuarie, o intalnire cu mediul de afaceri din Maramures, la care vor participa parlamentarii Silvia Dinica, Cristina Pruna si Claudiu Nasui (foto). La eveniment vor participa si presedintele filialei Maramures, Dan Ivan, precum si deputatul Vlad Durus. Intalnirea…

- Vladimir Putin reprezinta o amenintare grava la adresa Statelor Unite pe care Donald Trump prefera sa nu o ia in seama: aceasta este concluzia unui raport inedit publicat miercuri de democratii din Comisia pentru afaceri externe a Senatului american, scrie AFP.

- Dintre toți liderii statelor UE și NATO, premierul Ungariei, Viktor Orban, este mai mai mare susținator lui Vladimir Putin. Concluzia apare intr-un raport intocmit de catre Comisia pentru Relații Externe a Senatului american. In aceeași analiza se precizeaza ca una dintre vulnerabilitațile statelor…

- In acest context, ziaristul a facut referire și la gestul sau de protest pe care l-a facut la B1 TV, in direct, vizavi de Șerban Nicolae. Vazand dialogul spumos dintre deputata USR și senatorul PSD, avut chiar in Parlament, Liviu Mihaiu s-a intors cu spatele. "Și doamnei Chichirau a inceput…