- Bancile trebuie sa iși asume fiecare credit acordat, in condițiile in care Romania este la coada clasamentului in UE cand vorbim despre educație financiara, a declarat Florin georgescu, prim-viceguvernator al Bancii Naționale a Romaniei consumatorului”, organizat de Asociația Romana a Bancilor impreuna…

- Drept urmare, Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) solicita Parlamentului Romaniei asigurarea unui dialog real si constructiv in dezbaterea proiectelor de legi privind plafonarea dobanzilor si extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a initiat in 2017 un proiect de lege care, odata adoptat, i-ar permite sa le elibereze romanilor carti de identitate biometrice si certificate pentru semnatura electronica. Acestea i-ar ajuta pe oameni sa lucreze cu institutiile statului mai mult online,…

- Declaratiile de unire cu Romania semnate de autoritatile locale din peste o suta de localitati din Moldova reprezinta o campanie de consolidare a electoratului de catre unionisti si provocare pentru socialisti. Liberalii sustin ca adevarul istoric nu poate fi negat si declaratiile reprezinta un semnal…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, considera ca una dintre cele mai mari probleme ale mediului de afaceri din Romania, a IMM-urilor, o reprezinta accesul la finanțare, in special accesul la creditarea necesara dezvoltarii afacerilor și dotarii acestora cu factori noi de capital. In acest…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, in sedinta de marti, sa emita o decizie privind obligarea postului Pro TV de a acorda un drept la replica fostului vicepremier Sevil Shhaideh. Potrivit unui comunicat al CNA, forul audiovizual a analizat rapoartele de monitorizare intocmite…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a coborat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,09% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Comisarul sef Costinel Vlad, comandantul Politiei Targu Neamt din 2011 incoace, are 43 de ani, e casatorit si tata a trei copii. Dupa gimnaziul facut la Raucesti si liceul la Targu Neamț, a urmat cursurile Academiei de Politie, Facultatea de Drept, apoi cursuri universitare in drept penal si in managementul…

- Viceprimarul ALDE-ist Radu Botez a anunțat ca-și face adapost anti-atomic, zice presa bahluieza. In traducere pentru liberalul Costica Șerban : “anti-atomic “ nu inseamna ca o sa se lupte cu atomii, ci ca vrea sa se apere de o bomba / racheta atomica / nucleara. Cred ca insipidul taricenist vosganianic…

- Sezonul al patrulea din “Insula Iubirii” se anunța de pe acum a fi unul interesant – roșcata Maria Ilioiu (28 ani) revine in emisiune in rolul de ispita, pentru a treia oara! Conștienta de calitațile sale, Maria a reușit de fiecare data sa-și implineasca rolul de ispita. Daca la prima sa participare…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a “facut de ras in toata Uniunea Europeana”. Turcan a precizat ca este nevoie de o mobilizare a energiilor pro-europene pentru a mentine statul de drept in Romania. “Ministrul Justiției Tudorel Toader…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca subiectul intrevederii de marti cu seful statului a fost statul de drept, precizand de asemenea ca nu a participat o alta persoana la discutii.Solicitat sa spuna ce continea dosarul cu care a mers marti la evenimentul de la Palatul Cotroceni,…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,09% la trei luni, de la 2,08% luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Un barbat din Galati, banuit de uz de arma fara drept si braconaj cinegetic, a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat instantei de judecata, in cursul zilei de sambata, cu propunere de arestare preventiva. Potrivit unui comunicat al IGPR remis, sambata, AGERPRES, politistii galateni…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,07% la trei luni, de la 2,06% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Drept pentru care, la capitolul cumparaturi fiind, sa notam: 700 g fileuri de peste alb, 700 g ciuperci, 1 ceapa medie, 1/2 capatana de usturoi, 400 ml smantana, 1 bucatica de ardei iute rosu (sau poate piper alb), 1 legatura de marar, unt, faina, sare. Mai intai pestele (n-ati uitat sa-l tineti macar…

- Pe timpul unei aciuni specifice desfurate poliitii de frontier brileni au depistat un tânr din judeul Tulcea care conducea un autoturism care nu avea drept de circulaie în România. La sfâritul sptmânii trecute poliitii de frontier din cadrul Sectorului Poliiei de Frontier Br...

- Rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, ROBOR, a depasit joi pe piata interbancara pragul de 2 procente si a ajuns la 2,03 % la trei luni, de la 1,99 % miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei.

- Conflictul dintre putere și opoziție de la București s-a mutat la Parlamentul European, unde miercuri a avut loc dezbaterea cu tema „Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”. Comisarul european pe justitie, Vera Jourova, a precizat ca rolul Comisiei…

- Banca Nationala a Romaniei a luat o decizie care va schimba vietile multor romani. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018.

- In sedinta din 7 februarie 2018 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat urmatoarele: Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25 la suta pe an de la 2,00 la suta pe an incepand cu data de 8 februarie 2018;Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis miercuri majorarea dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, potrivit unui comunicat al instituției. BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si…

- Lovitura dura pentru romanii cu credite! Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, incepand cu data de 8 februarie.Citeste si: Teodorovici TRANSEAZA situatia fostului ministru Misa: 'Astept…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, ci ca sunt necesare masuri de prevenire. "In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate…

- Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri cu tema: 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata de DNA. 'In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate ati observat, noi am…

- Scaderile de pe pietele internationale reprezinta o necunoscuta ale carei efecte vor fi observate in zilele urmatoare, dar nu va veni o criza, aceste contractii reprezentand o corectie, nu o cadere, a declarat, ieri, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu. Bursele…

- Scaderile inregistrate pe bursele din lumea intreaga reprezinta o necunoscuta ale carei efecte le vom vedea in zilele urmatoare, dar un vine criza, sustine consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu. Potrivit lui, acestea nu sunt caderi, ci reprezinta o corectie.

- In legatura cu articolul publicat in data de 5 februarie 2018 in ziarul Bistrițeanul.ro cu titlul „L-au zapacit cu atatea guverne și miniștri! Sighiartau a facut o gafa monumentala” – autor Bianca Sara, va solicit sa publicați urmatorul drept la replica:

- Colectarea deseurilor a provocat scandal in comuna Birchis. Oamenii din localitatea de pe Valea Muresului spun ca administratia locala incaseaza bani fara a oferi vreun serviciu in schimb. Mai precis, primaria incaseaza o taxa de salubritate, dar oamenii raman cu gunoiul in fata casei, neexistand un…

- Tana Foarfa, expert afiliat Europuls, vorbeste, de la ora 14.00, la Adevarul Live, despre cum se vad la Bruxelles modificarile facute in domeniul Justitiei, legatura intre absorbtia de fonduri europene si respectarea statului de drept, precum si despre dialogul intre Comisia Europeana si liderii coalitiei…

- Gruparea rebela din PNL Timis continua sa provoace agitatie in partid. Primarii rebeli s-au intalnit la Gataia, unde au analizat situatia creata la Sannicolau Mare, localitate in care consilierii locali ar fi amenintati cu excluderea de catre tabara lui Nicoale Robu. Contestatarii presedintelui PNL…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027). Comisarul…

- Un oficial de rang inalt din Guvernul polonez a declarat ca tara sa se opune criteriului de respectare a statului de drept pentru accesarea fondurilor europene, o idee sprijinita la nivelul Comisiei Europene.

- Dobanzile pentru credite au crescut substanțial fața de prima jumatate a anului trecut și vor continua sa urce, iar aceasta este opinia aproape unanima a analiștilor economici. Pe de alta parte, cel puțin doi oficiali ai Bancii Naționale s-au exprimat explicit in ceea ce privește intenția clara a bancii…

- Mihaela Spataru, deputata in Parlamentul Republicii Moldova, este singura persoana din țara noastra care a fost inclusa in ediția 2017 a prestigiosului top al celor mai de succes tineri sub 30 de ani (Forbes 30 Under 30 Europe) creat de revista americana de profil economic Forbes. Mihaela a fost nominalizata…

- Din informațiile pe care le-am primit se pare ca este vorba de doua autoturisme implicate in acest accident. Conform celor declarate de martori am aflat ca primul autoturism (ce livreaza Pizza) pleca de pe Ștrandul Neptun și a intrat in sensul giratoriu pentru a intra pe Podul Decebal, inspre centru.…

- Romanii cu credite in lei platesc rate mai mari din cauza cresterii ROBOR, insa ce se intampla in cazul celor care au imprumuturi in euro? Ultimele luni au venit cu vesti proaste pentru cei care au datorii la banci in moneda nationala. Asta pentru ca ROBOR - partea variabila care…

- I.M. si baiatul sau au trecut printr-o experienta traumatizanta in urma cu cateva luni. Acestia au mers sa faca cumparaturi la Kaufland, insa in timp ce se uitau pe etichetele unor mezeluri, au avut un soc. Sticla de la vitrina unde se aflau preparatele din carne s-a desprins si a cazut peste picioarele…

- Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii apartine procurorului Olaru: intreg continutul este copiat din diversi autori romani sau din surse online. Coordonator de doctorat i-a fost actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader. La momentul sustinerii tezei, Toader era decanul Facultatii…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a coborat joi pe piata interbancara sub pragul de 2% si a ajuns la 1,98% la trei luni, de la 2,03% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). In ceea ce priveste indicele la 6 luni, acesta a ajuns, joi,…

- Progresul spre o democratie deplina si angajamentul fata de statul de drept in Balcanii de Vest fie stagneaza, fie inregistreaza regres, in timp ce influenta Marii Britanii in regiune este in declin, arata o comisie a Camerei Lorzilor.Influenta Rusiei si a extremismului islamic se extinde, capturarea…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. BREAKING: Banca Nationala a majorat dobanda-cheie la 2% pe an Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul…

- Adjunctul Ambasadei SUA la Bucuresti, Abigail Rupp, a vorbit, la Facultatea de Drept din Bucuresti, la masa rotunda "President Wilson's Fourteen Points Speech and the Rise of Nation-States in Central and Eastern Europe". Ea a evocat cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus…

- 2018 marcheaza finalul epocii dobanzilor mici! Avertizarea vine din partea oficialilor Bancii Nationale, care admit ca ROBOR ar putea ajung in curand aproape de 3%. Analistii sunt si mai pesimisti. Din cauza inflatiei care tot urca, ROBOR-ul ar putea ajunge chiar la 4%. Asta inseamna rate mai mari cu…

- „Ultra violet” a fost stabilita drept culoarea anului 2018 de catre Institutul Pantone, care o descrie drept „provocatoare”, „invitand la reflectie” si reprezentand individualitatea si spiritualitatea, scrie The Guardian, citat de news.ro. Potrivit companiei, aceasta culoare face aluzie la misterele…

- Faptul ca primul lucru pe care il facem dimineata cand ne trezim, precum si ultimul lucru pe care il facem seara inainte de culcare este sa ne verificam telefonul a devenit o obisnuinta, insa smartphone-ul nu este in prezent doar un mijloc de comunicare, ci si un dispozitiv de productivitate pentru…

- Intr-o noua masura menita sa contracareze fenomenul Fake News, serviciul Google News nu va mai prelua stiri de pe site-urile care „reprezinta incorect sau ascund identitatea tarii de origine”, cat si de pe site-uri care propaga informatii „directionate la adresa utilizatorilor din alte tari sub false…

- Tanara de 19 ani s-a sinucis dupa ce și-a pierdut locul de munca. Lucra intr-un centru comercial din Italia. Ana Maria Cioponea, originara din județul Caraș Severin, a suferit de depresie dupa ce a fost concediata. Ea locuia de ceva vreme in localitatea Balsorano din provincia L’Aquila și lucra ocazional…

- Urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit va reprezenta adevaratul test al unitatii Uniunii Europene, iar succesul poate veni numai daca cele 27 de state membre vor colabora, a declarat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Tusk, presedintele…