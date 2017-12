Stiri pe aceeasi tema

- George Weah, legenda a fotbalului african, a declarat, sambata, ca este increzator inaintea turului doi al alegerilor prezidentiale din Liberia, programat saptamana viitoare. Contracandidatul lui Weah la alegerile de marti este vicepresedintele Joseph Boakai. "Stiti ca am participat la competitii,…

- Acuzatii grave au fost aduse de o mama unei invatatoare din Iasi. Femeia sustine ca unul dintre cei doi copii gemeni a fost batut cu rigla si pedepsit la colt, iar celalalt a fost scos din clasa, de catre o invatatoare suplinitoare.

- UPDATE. Cea de-a patra victima care era resuscitata a murit. Alte doua persoane au fost ranite in urma accidentului. Accidentul a avut loc pe DN 11, la intrare in Harman. La fata locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare, trei echipaje SMURD, doua de la Serviciul de Ambulanța…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, este acuzat ca a permis Federatiei Turce de Fotbal (TFF) sa-si incalce propriul regulament, in scandalul meciurilor trucate, in care a fost implicat clubul Fenerbahce. In 2011, Fenerbahce a castigat titlul la golaveraj in fata echipei Trabzonspor, apoi s-a dovedit…

- La Botosani pana si bebelusii ajung in coma alcoolica la spital. In acest an, un copil de numai opt luni a fost luat cu ambulanta in coma etanolica. Pe langa acesta, alti 46 de minori au ajuns la spital dupa ce au baut cantitati impresionante de alcool. Printre acestia si un copil de numai un an.

- Albert Einstein este cunoscut publicului larg ca un geniu al fizicii, insa a lasat mostenire si unul dintre cele mai interesante teste, care testeaza perspicacitatea oamenilor, „Ghicitoarea lui Einstein”. Potrivit informatiilor...

- O femeie și un copil au ajuns miercuri la spital, dupa ce mașina in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier. Dimineata in jurul orei 8,45, șoferița, in varsta de 26 de ani, din Salatiu, circula la volanul unei mașini prin localitatea Salatiu, din direcția Petrești spre Mintiu Gherlii.…

- Contrar opiniei majoritatii si studiilor anterioare, vârsta optima pentru conceperea unui copil nu este dupa împlinirea a 20 de ani. Specialistii atrag atentia ca atât corpul cât si psihicul femeii nu sunt pregatite pentru aceasta schimbare, scrie adevarul.ro …

- Oana Zavoranu a facut un gest incredibil. Bruneta si-a donat hainele de firma, pantofii de mii de euro si accesorile extravagante, iar doritoarele nu au fost deloc putine. Deși a fost impresionata de o fetița care a luat un urs mai mare decat ea, vedeta recunoaște ca nu ii plac deloc copiii.

- Julio Cesar, portarul brazilian de 38 de ani, și-a reziliat contractul cu Benfica, scadent la finele anului. Are 25 de trofee in carieria, intre care Tripleta cu Inter, dar ramane cu regretul titlulul mondial ratat acasa. Inca un portar celebru spune adio fotbalului. Julio Cesar, 38 de ani, și-a atarnat…

- Artistul si juratul ”X Factor” Horia Brenciu adora ”meseria” de parinte si si-ar dori ca Mos Craciun sa ii asculte dorinta de a mai avea un copil, a povestit acesta intr-un interviu acordat Florentinei Fantanaru la “Dincolo de aparente”.

- Presedintele rus Vladimir Putin ii reuneste miercuri, la Soci, pe omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, si iranian, Hassan Rohani, pentru a 'lucra la reglementarea pe termen lung a conflictului sirian', cu cateva zile inaintea reluarii negocierilor la Geneva, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni spre marti, pe Aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala, au declarat…

- Presedintele PAS, Maia Sandu, considera ca primarul de Orhei, Ilan Sor, va putea candidata la alegerile parlamentare din 2018, desi a fost condamnat de prima instanta la sapte ani de inchisoare. Sandu a tras aceasta concluzie in urma unui articol de presa, in care se spune ca dosarul lui Sor inca nu…

- Senatorii din Comisia de aparare au lipsit saptamana trecuta de la ședința in care trebuiau sa voteze proiectul de lege privind achiziția rachetelor Patriot pentru ca au fost invitați la un poligon de tir al SPP, a declarat marți președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al social-democraților,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, in Rusia, la Soci, in cadrul unei vizite de lucru a liderului de la damasc. Procesul politic din Siria si lupta impotriva terorismului au fost in centrul discutiilor.

- Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, a convocat o sedinta a guvernului sau pentru marti la Casa de Stat de la Harare, a anuntat luni seful de cabinet al liderului african ce refuza sa demisioneze in pofida preluarii puterii de facto de catre armata, transmite Reuters. Este prima data cand…

- Negociatorul sef UE al Brexitului Michel Barnier a anuntat luni ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Londrei ”cel mai ambtios” acord comercial dupa Brexit, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte conditiile de divort, relateaza AFP, conform news.ro.”Daca reusim sa negociem o retragere…

- Președintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, a spus ca toți politicienii care iși asuma funcții publice sunt expuși riscului de a avea dosare penale. Senatorul spune ca, deși este de 20 de ani in politica, niciodata nu a simțit o presi...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata scuzele transmise de catre NATO dupa ce numele sau a aparut pe un "poster inamic" in cadrul unui exercitiu militar, spunand ca un astfel de comportament lipsit de respect nu poate fi iertat atat de usor, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca orice organizație a partidului din țara poate sa organizeze manifestații publice oricand. "Am decis astazi în Comitetul Executiv Național ca orice organizație PSD din țara sa poata sa organizeze manifestari…

- Dupa 0-0 cu Romania U17, antrenorul luxemburghezilor Reinhold Breu explica cresterea fotbalului din Ducat: "In 2004 am dat restart fotbalului, iar acum 6 ani am schimbat filosofia, ne-am decis sa crestem jucatori cu calitati individuale deosebite". Reinhold Breu (47 de ani) este german, dar, de cativa…

- Casele Judetene de Asigurari de Sanatate (CAS) sunt actorii principali in sistemul de sanatate din fiecare județ. Banii veniți de la CNAS sunt repartizați prin CAS-uri catre furnizorii de servicii medicale. Secțiile de pediatrie din cadrul spitalelor aflate in județul ...

- Liberia este cea mai veche republica din Africa si nu a fost colonie niciodata in istoria sa.Republica Liberia a fost proclamata la 26 iulie 1847 de catre fosti sclavi americani eliberati si ajunsi pe tarmurile Oceanului Atlantic, pe un teritoriu cumparat de societati americane de binefacere si abolitioniste.…

- Senatorul George Weah, legenda a fotbalului african, si vicepresedintele Joseph Boakai se vor confrunta in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia, niciun candidat nereusind sa obtina majoritatea absoluta in prima runda a scrutinului, a anuntat Comisia Electorala, duminica, transmite…

- Un grup de inalti oficiali ruti nu au putut participa joi la o sedinta informativa a Armatei chineze la ONU, din cauza deciziei SUA. ”Ca stat ce gazduieste sediul ONU si structurile acestuia, autoritatile americane ar trebui sa aiba anumite obligatii. Cu siguranta, in acest caz, suntem ingrijorati…

- George Weah are un avantaj consistent fata de principalul sau contracandidat, Joseph Boakai, fostul vicepresedinte al tarii, conform rezultatelor partiale. Pentru a fi declarat invingator, Weah trebuie sa adune peste 50 la suta din voturile exprimate. Prima reactie a venit de fostul coechipier…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat joi seara ca in cursul zilei de vineri va avea loc o noua ședința a Comitetului Executiv Național pentru a fi stabiliți inlocuitorii miniștrilor demisionari.

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte i-a amenințat joi pe ambasadorii statelor Uniunii Europene ca ii va expulza 'in 24 de ore', daca reprezentanții acestor state la ONU vor incerca sa excluda țara sa din Consiliul Drepturilor Omului pentru a sancționa 'razboiului antidrog' soldat pana in prezent…

- Doua vaccinuri experimentale impotriva virusului Ebola au fost testate cu rezultate promițatoare, oferind protecție pentru o perioada de aproximativ un an impotriva febrei hemoragice, potrivit rezultatelor unui test clinic publicate miercuri, informeaza AFP.Studiul, publicat in New England…

- Președintele filialei județene Constanța a Partidului Mișcarea Populara (PMP), Claudiu-Iorga Palaz, a transmis joi un comunicat de presa in care solicita demiterea directorului general al Aeroportului Internațional 'Mihail Kogalniceanu', Bogdan Ionuț Artagea, dupa ce pe un site de socializare au…

- Zi importanta pentru viitorul guvernului Mihai Tudose Mihai Tudose, premierul României Foto: facebook.com/MihaiTudosePM Zi importanta astazi pentru viitorul Guvenului Tudose: coducerea extinsa a PSD va decide cine pleaca si cine vine în executiv. Pe lista de remaniere se afla si…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat invitatia de a efectua o vizita de stat în Marea Britanie, a declarat miercuri un purtator de cuvânt al premierului britanic Theresa May, anunța Agerpres.

- Munca depusa de membrii CS Budokan Vaslui pentru dezvoltarea Ju-Jitsu-lui, de la fondarea clubului pana in prezent, nu a trecut neobservata pe plan national si international, delegatia clubului vasluian avand onoarea sa primeasca recunoasterea internationala a clubului si inregistrarea acestuia in AJJIF…

- Presedintele separatist catalan Carles Puidgemont a declarat marti seara in Parlamentul regional ca respecta votul in favoarea independentei acestei regiuni, dar va cauta mai intai sa negocieze cu autoritatile spaniole, transmite BBC News. “Guvernul catalan şi cu mine propunem Parlamentului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii iau in calcul initierea unei motiuni de cenzura in cazul in care premierul Mihai Tudose nu ii va demite din Guvern pe ministrii "cu probleme"."Il somam pe Tudose sa nu mai faca pe viteazul la televizor, sa nu mai voteze in Biroul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca nu se pune problema unei motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Mihai Tudose si spera sa nu se ajunga la o criza guvernamentala. Liderii PSD se reunesc la aceasta ora in sedinta, urmand ca joi sa aiba loc Comitetul Executiv. Intrebat daca…

- Înaintea unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin, președintele R. Moldova, Igor Dodon, a laudat din nou politica Moscovei fața de Chișinau. Într-un interviu exclusiv cu agenția rusa de știri TASS, Dodon și-a exprimat „recunoștința” fața…

- Continua razboiul declaratiilor Tise - Ciceo Luni, dupa sedinta extraordinara a Consiliului Judetean (CJ), a continuat disputa verbala de la distanta intre presedintele forului judetean si directorul Aeroportului Cluj. Sedinta extraordinara a CJ Cluj de luni, pe tema aeroportului, a fost una dintre…

- Dragnea a precizat ca validarea candidaturilor pentru Curtea de Conturi va reprezenta un punct pe ordinea de zi a ședinței comune ale celor doua Camere ale Parlamentului de miercuri. "Am discutat (cu președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu — n.r.) chestiuni de organizare și anume ora…

- Nunta mare in fotbalul romanesc! Unul dintre cei mai talentati jucatori de fotbal si unit destinul cu aleasa inimii, o blondina cu care se iubește de o buna bucata de vreme și care a reușit sa il faca pe fotbalist, un rasfațat al domnișoarelor, sa uite de orice alta femeie.