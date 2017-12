Stiri pe aceeasi tema

- Desemnat cel mai bun fotbalist al lumii in 1995, in ancheta celebrei reviste "France Football", Weah s-a aflat la a doua tentativa de a obtine cea mai inalta functie a tarii sale. In 2005 a fost invins in alegeri de Ellen Johnson Sirleaf, prima femeie din istoria Africii ajunsa sef de stat. Fostul fotbalist…

- Dupa doar 6 luni la AC Milan, fundașul Leonardo Bonucci ar putea sa se transfere in aceasta iarna. Gazzetta dello Sport scrie ca Bonucci, 30 de ani, se gandește la plecarea de la Milan, dupa un start dezastruos, "diavolii" fiind pe locul 11 in Serie A, dupa 18 etape. Fundașul italian nu duce lipsa de…

- Din Liga I, de la CSM Poli Iași, direct in Serie A. Kamer Qaka, la Sampdoria! FCSB, CFR Cluj și CSU Craiova raman cu buza umflata. Internaționalul albanez nascut in Norvegia Kamer Qaka, 22 de ani, a fost una dintre revelatiile sezonului in Liga 1 și ar putea ajunge in Serie A, la Sampdoria. Kamer Qaka,…

- Manchester City continua marșul triumfal din Premier League. Echipa lui Guardiola a obținut o noua victorie categorica, 4-0 cu Bournemouth, intr-un meci din etapa a 19-a din Premier League. Cetațenii au deschis scorul in minutul 27, prin Aguero, care a inscris cu capul dupa o centrare perfecta a lui…

- Sergej Milinkovic-Savic e cel mai bine cotat jucator din lotul lui Lazio, iar forma pe care a aratat-o in acest sezon le-a atras atentia cluburilor importante din Europa. Gazzetta dello Sport sustine ca Juventus se intereseaza de serviciile mijlocasului in varsta de 22 de ani iar o oferta ar urma…

- Gerard Deulofeu a revenit in vara la Barcelona, dar s-ar putea desparti din nou, dupa numai o jumatate de an, de gruparea catalana. Napoli vrea sa-l readuca in Serie A pe fostul mijlocaș ofensiv al Milanului, care nu a devenit un om de baza in echipa lui Ernesto Valverde, asa cum isi dorea. ...

- Tragerea la sorti a optimilor de finala ale Ligii Campionilor a adus trei dueluri foarte, foarte tari. Real Madrid, detinatoarea trofeului, va infrunta PSG-ul lui Neymar, Cavani si Mbappe, in timp ce Barcelona va juca impotriva lui Chelsea in unul dintre clasicele istoriei moderne in Liga Campionilor.…

- Tragerea la sorti a 16-imilor Europa League are loc azi, de la 14:00, la Nyon (Elvetia). Partidele se vor disputa pe 15, respectiv 22 februarie, in dubla mansa. Pentru ca a pierdut primul loc in grupa, FCSB nu este in urna capilor de serie si va primi un adversar mai dificil. De la…

- Lupta incredibila la varful ierahiei in Ligue 1. Numai putin de trei formatii, Lyon, Monaco si Marseille, isi impart locul secund in clasament, toate avand 32 de puncte fiind despartite de golaveraj.A

- Formatia Paris Saint-Germain, liderul campionatului Frantei, a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, de Strasbourg, intr-un meci din etapa a XVI-a a Ligue 1. Pentru PSG, este primul esec din actuala editie de campionat.Golurile au fost marcate de Da Costa ’13 si Bahoken ’65…

- ”Eu sper din tot sufletul ca odata cu acest comunicat dat de Parlamentul Romaniei, cea mai importanta instituție a țarii noastre, aceasta criza, in opinia mea, artificiala total, intre Romania și SUA, categoric vorbind, cumplit acest moment. Așa ceva nu a mai existat cred ca de la Mineriada. Lucrurile…

- Claudiu Niculescu a avut o reactie nervoasa in timpul meciului cu Gaz Metan, iar medicii echipei l-au bandajat pe antrenor, dupa ce a inceput sa-i sangereze mana. Tehnicianul a recunoscut la final ca a dat cu palma intr-un cui iesit din scaun. Antrenorul ilfovenilor spune ca spera la playoff pana…

- Meciul Liverpool – Chelsea s-a incheiat 1-1, in etapa a 13-a din Premier League. "Cormoranii" au deschis scorul in minutul 65, insa echipa lui Conte a reușit sa egaleze in finalul intalnirii. Gazdele aveau ocazia sa o egaleze pe Chelsea la puncte și sa urce pe locul 4 in clasament, in cazul unui succes.…

- NEWS ALERT Egal nebun in Champions League: Sevilla – Liverpool 3-3. Real Madrid a facut-o ”șah-mat” pe Apoel Liverpool a terminat la egalitate partida de pe terenul lui FC Sevilla, scor 3-3, marți, in etapa a cincea din grupele Uefa Champions League. Intr-un alt duel al serii, Real Madrid a batut-o…

- La Liga va sesiza Uniunea Europeana, daca UEFA nu ia masuri impotriva cluburilor PSG și Man City. Liga profesionista de fotbal din Spania (La Liga) a avertizat ca va sesiza autoritațile Uniunii Europene daca UEFA nu va sancționa cluburile PSG și Manchester City pentru incalcarea fair-play-ului financiar,…

- Atacantul lui Inter Milano, Mauro Icardi, ar putea ajunge in sezonul urmator la Bayern Munchen. Potrivit publicației spaniole Don Balon, Icardi este considerat de șefii lui Bayern Munchen inlocuitorul perfect pentru Robert Lewandowski. Polonezul va parasi gruparea bavareza la finalul acestui sezon,…

- Invitat la emisiunea Le Vestiaire de la postul francez SFR Sport, Harlem Gnohere a fost prins de la inceput intr-o... ambuscada. Cel mai in forma jucator de la FCSB a acceptat provocarea de a le impartasi experienta din Romania unor grei ai fotbalului francez. Frank LeBoeuf, Emmnauel Petit…

- Patrice Evra, fundașul in varsta de 36 de ani, a lovit in cap un ultras OM inaintea meciului de la Guimaraes. Foarte probabil, clubul ii va rezilia contractul care expira vara viitoare. Pe 25 ianuarie, Patrice Evra semna un contract pe 18 luni cu Marseille și se poza in tricoul alb-bleu cu numarul 21.…

- Adi Mutu i-a raspuns lui Gica Popescu: ”Am patru titluri și doua Cupe”. Se lauda cu titluri retrase. Noul oficial de la FRF nu i-a ramas dator ”Baciului”, cel care ofteaza și acum ca, in 2014, n-a putut ajunge președinte la ”Casa Fotbalului”. ”Ce cariera a facut Mutu? N-a caștigat un titlu in viața…

- Napoli a dat in multe momente o replica pe masura lui Manchester City, insa nu a fost suficient pentru un rezultat pozitiv. Trupa lui Pep Guardiola a modificat tabela in favoarea ei, scorul final fiind 4-2 pentru britanici. Rezultatul le asigura "cetatenilor" calificarea in optimi, in timp ce pentru…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, a fost învinsa fara drept de apel de Tottenham Hostpur, cu scorul de 3-1, miercuri seara, la Londra, în Grupa H a Ligii Campionilor la fotbal. Dupa 1-1 pe ''Santiago Bernabeu'' în primul meci cu Spurs, Real a cedat…

- AS Roma și Chelsea se vor duela marți de la ora 21:45 in grupele UEFA Champions League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Pro TV și TV Telekom 2. Italienii au cea mai buna defensiva din Europa dupa Barcelona și Manchester United! AS Roma a primit numai 5 goluri in 10 meciuri in Serie…

- Seria a inceput la 1 octombrie, cu victoria 4-0 impotriva lui Sepsi Sfantu Gheorghe. A urmat insa remiza alba cu Voluntari, in urma careia Alibec a fost exclus din lot. Totul a revenit la normal odata cu meciul de la Beer Sheva, din grupele Europa League, pe care trupa lui Dica l-a castigat cu 2-1.Pe…

- Formatia Tottenham a fost invinsa de echipa West Ham United, scor 3-2, si a fost eliminata in optimile Cupei Ligii Angliei.Tottenham a condus la pauza, scor 2-0, prin golurile marcate de Sissoko (6) si Alli (37), anunța News.ro. Insa West Ham a revenit prin reusitele lui Andre Ayew…

- Kylian Mbappe, atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, a caștigat trofeul Golden Boy, ce rasplatește cel mai bun fotbalist sub 21 de ani din Europa, a anunțat luni ziarul italian Tuttosport, care decerneaza aceasta distincție. Mbappe, care pe 20 decembrie va împlini 19 ani,…

- Rusia va raspunde imediat și simetric daca Statele Unite ale Americii se vor retrage din Tratatul privind forțele nucleare cu raza medie de acțiune (INF), a declarat joi președintele Vladimir Putin, cu prilejul unei reuniuni a experților 'Clubului Valdai', desfașurata la Soci, transmite Reuters,…

- Mijlocasul brazilian Kaka, ajuns la 35 de ani, a jucat, duminica seara, ultimul meci pentru Orlando City, echipa sa fiind invinsa, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de formatia Columbus Crew, in MLS. — Feras | فراس (@TrueFeras) October 16, 2017 Kaka a strans 25 de goluri si 19 pase decisive…

- Biletul zilei pariuri fotbal 14 octombrie. Cu ochii spre Premier League. Biletul zilei din fotbal de astazi conține recomandari de pariere pentru Manchester City vs Stoke City și Crystal Palace vs Chelsea, meciuri din Premier League, dar și pentru The New Saints vs Prestatyn, din primul eșalon al fotbalului…

- George Weah este președintele Liberiei. A fost primul fotbalist non-european care a caștigat ”Balonul de Aur”. Francezul Marcel Desailly și italianul Paolo Maldini, foștii sai colegi de la AC Milan, s-au grabit sa-l felicite pe Istagram pe fostul mare atacant, ajuns la varsta de 51 de ani. George Weah, trecut…

- Real Madrid are cei mai multi reprezentanti. Sapte jucatori sunt nominalizati din lotul campioanei Europei. Iata lista completa cu cei 30 de nominalizati pentru Balonul de Aur: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Leonardo Bonucci (AC Milan), Isco (Real Madrid), Kylian Mbappe…

- Liverpool a incheiat 1-1 meciul din deplasare cu Newcastle, din etapa a 7-a din Premier League. Philippe Coutinho a deschis scorul cu un gol superb, dar nu a fost suficient pentru echipa lui Klopp sa caștige cele trei puncte. Dupa infrangerea lui Chelsea in fața lui Manchester City, "cormoranii" aveau…