George Weah a depus jurământul în funcția de președinte al Liberiei George Weah, fostul star al fotbalului international care a câstigat luna trecuta presedintia Liberiei, a promis luni sa lupte împotriva coruptiei endemice din tara sa, în cadrul ceremoniei de învestitura, relateaza Reuters.



Mii de sustinatori si numerosi lideri si demnitari regionali s-au adunat pe un stadion din capitala Monrovia pentru a asista la depunerea juramântului de catre Weah, care a pornit din cartierele sarace ale orasului si a ajuns unul dintre cei mai mari fotbalisti africani.



El a înlocuit-o la conducerea statului pe…

Sursa articol: antena3.ro

