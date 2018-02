Stiri pe aceeasi tema

- George W. Bush a declarat ca „exista dovezi clare privind implicarea Rusiei” in alegerile din SUA din 2016, in urma carora Donald Trump a devenit presedinte. Fostul presedinte SUA atrage atentia ca Vladimir Putin „se gandeste doar la propria victorie”.

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Jerome Powell, persoana aleasa de Donald Trump pentru postul de presedinte al Rezervei Federale americane, a preluat luni in mod oficial conducerea celei mai mari banci centrale a lumii promitand ca va explica ceea ce face si ca va respecta traditia de independenta a Fed, scrie

- "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii a Senatului."Va fi peste cateva luni, poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a subliniat el, in contextul in care administratia Trump a publicat…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.

- Bustul lui Alexandru Ioan Cuza a fost sculptat din nou din zapada inghetata, in apropierea zilei Unirii Principatelor, de catre barbatul din Galati care si anul trecut a realizat in acelasi mod bustul domnitorului, dar si pe cel al poetului Mihai Eminescu si o replica a statuii ”Cumintenia Pamantului”,…

- Divizia de contrainformatii a FBI investigheaza daca Aleksandr Torsin, viceguvernator al Bancii centrale a Rusiei, a furnizat ilegal fonduri prin intermediul Asociatiei Nationale pentru Arme de foc (NRA) pentru a-l ajuta pe Donald Trump in campania electorala, afirma surse citate de site-urile McClatchy.com…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Vladimir Putin reprezinta o amenintare grava la adresa Statelor Unite pe care Donald Trump prefera sa nu o ia in seama: aceasta este concluzia unui raport inedit publicat miercuri de democratii din Comisia pentru afaceri externe a Senatului american, scrie AFP.

- Funcționarii ruși au început sa lucreze la o criptomoneda ruseasca pentru a permite persoanelor din anturajul lui Putin sa evite sancțiunile financiare internaționale, scrie Financial Times, citat de paginaderusia.ro Publicația menționeaza ca președintele rus Vladimir Putin a instruit…

- De cand a devenit presedinte Donald Trump a dovedit ca nu este nici pe departe un presedinte tipic, insa cand vine vorba despre obiceiurile personale, se pare ca liderul este o personalitate cel putin interesanta.

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon, duminica, cu omologul sau american Donald Trump, si i-a multumit acestuia deoarece informatii transmise de CIA au permis dejucarea unui atac terorist pe teritoriul Rusiei.

- Președintele SUA Donald Trump a vorbit la telefon, joi, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri discutând &"sa lucreze împreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord&", a procizat Casa Alba.

- Șeful statului Igor Dodon este foarte bucuros ca Vladimir Putin a anunțat ieri ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Federației Ruse. „Sunt bucuros ca Vladimir Vladimirovici Putin a anunțat ca va candida. Dansul este unul dintre cei mai cu autoritate lideri ai lumii, sub conducerea caruia…

- ”Credem ferm ca exista sansa unei paci durabile. Departamentul de Stat va incepe imediat procesul de punere in practica a deciziei si va incepe pregatirile pentru mutarea ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim. In colaborare cu alte agentii federale, am realizat planuri de securitate…

- FIFA a stabilit cele patru urne din care se vor alege cele opt grupe ale Cupei Mondiale. Tragerea la sorti, care va avea loc la Palatul de Stat Kremlin, este in direct la TVR 1 si TVR HD vineri, 1 Decembrie, de la ora 17.00. Tragerea este facuta cu ajutorul a noua fosti jucatori, acestia reprezentand…

- Procurorii care, sub conducerea lui Robert Mueller, ancheteaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 l-au audiat in aceasta luna pe Jared Kushner, ginerele si consilierul presedintelui SUA, Donald Trump, au informat miercuri seara mass media americane, citate…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei împotriva vecinilor sai din Europa, informeaza AFP citata de Agerpres. Pe de alta parte însa, Tillerson le-a cerut statelor europene sa…

- Facebook a anuntat, joi, ca va crea un program care le va spune utilizatorilor daca au intrat in contact cu informatiile propagate de agenti rusi, acuzati de ingerinte in alegerile din Statele Unite si Marea Britanie. Reteaua de socializare online a precizat ca programul vizeaza, de asemenea,…

- Președintele Igor Dodon considera ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, va putea efectua o vizita la Chișinau in 2019. El a declarat acest lucru marți seara, in cadrul sesiunii de intrebari-raspunsuri online in rețeaua „Odnoklassniki”. „Eu l-am invitat pe președintele Rusiei sa viziteze Chișinaul.…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad în stațiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters.…

- Vladimir Putin nu se lasa! Mai exact, președintele Rusiei este pus sa cucereasca și... spațiul. Oricat de fantasmagoric ar parea, Rusia intenționeaza sa „colonizeze” Luna și sa exploreze resursele sale naturale. Cu alte cuvine, țara condusa de Putin iși dorește sa devina o superputere in spațiu. Ecuația…

- Donald Trump a declarat ca Putin este onest când neaga amestecul Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016, declansând critici virulente din partea politicienilor si a serviciilor secrete. Aflat în turneu în Asia, presedintele american, Donald Trump, s-a întâlnit…

- Președintele american Donald Trump considera ca amenințarea nucleara din partea Coreei de Nord este mai importanta decat presupusele ingerințe ale Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016, a declarat duminica un consilier al Casei Albe. Marc Short, director pentru afaceri legislative in…

- O delegație din Coreea de Nord a trimis o scrisoare președintelui Rusiei prin care explica ca statul condus de Kim Jong Un ca este gata sa atace cu o bomba nucleara Statele Unuite.Potrivit Realitatea.

- Doi fosti sefi ai serviciilor de informatii din SUA spun ca presedintele Donald Trump supune America unui risc de securitate, prin refuzul sau de a admite implicarea Rusiei in alegerile de anul trecut. Liderul de la Casa Alba a provocat un val de critici dupa ce a spus ca il crede pe Vladimir Putin…

- Fostul director al CIA, John Brennan, ca președintele rus Vladimir Putin l-ar fi lingușit pe Donald Trump în timpul conversației sale cu liderul american, influențându-l astfel sa faca declarațiile împaciuitoare. Potrivit lui Brennan, din anumite motive, Trump ar fi „putut…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat sustinerea pentru serviciile secrete americane care au ajuns la concluzia ca Rusia a încercat sa influenteze scrutinul prezidential din SUA, dar si-a reafirmat si încrederea în sinceritatea lui Vladimir Putin care a negat acuzatiile.…

- Subiectul amestecului Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, din urma cu un an, este departe de a se fi incheiat. Mai mult, in jurul acestuia apar si mai multe semne de intrebare, generate tocmai de marele castigator de atunci, presedintele american Donald Trump.

- Directorul CIA, Mike Pompeo, sustine evaluarile agentiei sale privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, desi presedintele Donald Trump a afirmat ca il crede pe liderul rus Vladimir Putin, care sustine ca tara sa nu a avut niciun amestec, informeaza News.ro citand CNN.

- Donald Trump a repetat de cateva ori, sambata, ceea ce i-a spus Vladimir Putin in legatura cu acuzatiile de ingerinta a Rusiei in alegerile americane, dand de inteles ca are incredere in omologul sau de la Kremlin.

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a descris drept "normal" dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, despre care a spus ca se comporta "corect si amical", informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Prezent la summitul organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC),…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, afirma intr-un comunicat comun ca au convenit sa continue eforturile comune de combatere a Stat Islamic in Siria pana la infrangerea completa a retelei teroriste, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei de stiri Reuters.…