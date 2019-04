George Țucudean (27 de an) este pe cale sa plece de la CFR Cluj! Atacantul este dorit in Austria, de Rapid Viena, gruparea la care evolueaza, sub forma de imprumut, și Andrei Ivan, iar transferul s-ar putea realiza in aceasta vara. Anunțul a fost facut de ccatre impresarul Adrian Pigulea.