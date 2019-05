George Țucudean:” De când am început play-off-ul m-am gândit doar la titlu” George Țucudean, campion cu FCSB, Viitorul dar și cu echipa din Gruia, s-a saturat sa tremure pentru trofeu pana in ultimul meci al sezonului. Tocmai de aceea, golgheterul la zi al Ligii 1 marturisește ca spera sa primeasca medaliile de aur duminica, dupa jocul cu CSU Craiova, din penultima etapa. ” Toate titlurile mele sunt cucerite in ultima etapa, cu Viitorul, cu FCSB, anul trecut cu CFR, acum imi doresc sa caștigam in penultima etapa. In meciurile importante, decisive, in care a jucat cel puțin o repriza, a ieșit bine pentru noi, sper sa se intample așa și cu Craiova” – George Țucudean,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

