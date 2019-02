George Stanca, ultimul articol scris înainte de MOARTE. "Iertaţi-mă!" Ultimul articol scris de George Stanca a fost postat pe blogul sau pe 21 ianuarie 2019, fiind reprodus din Click!, si este o scrisoare deschisa catre Patriarhul Daniel. George Stanca A MURIT. Cunoscutul scriitor si ziarist suferea de o BOALA TERIBILA "Preafericite Parinte Patriarh Daniel, Iertat sa-mi fie contextul aparent "ușor" in care va scriu, dar va aduc la cunoștința ca anul viitor prin ianuarie am 11 ani de cand țin viu acest colț de ziar și deci considerați-ma ca și cand v-aș scrie de pe un domeniu luat in uzufruct. Adica, aproape al meu…cu voia Domnului și a conducerii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

