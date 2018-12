Stiri pe aceeasi tema

- Atacat din toate colțurile lumii de lideri politici cu care are sau nu are vreo legatura, de la Donald Trump și Viktor Orban la Liviu Dragnea, Geroge Soros a fost desemnat de catre Financial Times &"personalitatea anului&" 2018.

- Fundatia pentru o Societate Deschisa a lui George Soros a anuntat luni ca a decis incetarea activitatilor sale in Turcia, la cateva zile dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat pe miliardar...

- Democratia e sub asediu in SUA - dar nu numai in SUA. Este o criza mondiala. Democratia a fost deja distrusa in Turcia, Egipt, Venezuela, Tailanda si Rusia si in prezent este subminata in Polonia, Ungaria si Filipine, scrie Washington Post . Le Point scrie ca unul din patru cetateni este populist. The…

- "In Ungaria, legea se aplica tuturor, inclusiv Universitatii Soros", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Zoltan Kovacs, intr-un interviu publicat joi de cotidianul Magyar Hirlap. "Nimeni nu se poate bucura de privilegii", a spus el. "Daca alte universitati straine pot indeplini…

- 'Politica urii care domina discursul nostru de astazi in SUA si in multe alte tari din lume alimenteaza extremismul si violenta', se arata intr-un comunicat transmis de Fundatia Soros pentru o Societate Deschisa. 'In acest climat al fricii, al neadevarurilor si al ascensiunii autoritarismului, simplul…

- Fundația pentru o Societate Deschisa, condusa de miliardarul american George Soros, a anunțat luni ca a depus o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg in legatura cu legile "Stop Soros" care fac o "crima" din ajutarea azilanților, relateaza Reuters și AFP.