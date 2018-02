George Soros: Nu ma voi da la o parte in ceea ce priveste Brexitul

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american de origine ungara George Soros este in centrul unui nou scandal, dupa ce de cotidianul britanic „The Daily Telegraph“, care se pronunta in favoarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a scris ca acesta sprijina financiar o campanie menita sa impiedice Brexitul si care…

- George Soros a oferit finantare 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) unei miscari politice care militeaza pentru anularea deciziei Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana, informeaza publicatiile The Telegraph si The Independent.

- Claudia Țapardel, europarlamentara PSD, a afirmat ca ”In contextul vizitei oficiale pe care Theresa May a avut-o in China, a facut o declarație de neacceptat pentru Uniunea Europeana și pentru romani, anume aceea ca din martie 2019, ieșirea oficiala a Marii Britanii din Uniunea Europeana, libertatea…

- Chiar si dupa iesirea oficiala a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, Scotia va pastra invatamantul universitar gratuit pentru cetatenii UE, conform lui Shirley-Anne Somerville, ministrul educatiei universitare.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea,…

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului 50 (din Tratatul de la Lisabona), exista…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord intre Londra si Bruxelles ar costa economia scotiana 8,5% din PIB-ul sau, releva un raport al guvernului Scotiei, prezentat luni de sefa acestuia, Nicola Sturgeon, transmite AFP, preluata de Agerpres. ''Această analiză arată…

- Statele Uniunii Europene au adoptat o pozitie mult mai intransigenta in ceea ce priveste conditiile pentru o intelegere cu privire la perioada de tranzitie cu Marea Britanie, cerand termeni stricti in ceea ce priveste imigratia, acordurile de liber schimb comercial si drepturile de pescuit, informeaza…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- Perspectiva iesirii din Uniunea Europeana a dublat fuziunile si achizitiile in Marea Britanie in acest an, companiile britanice incercand sa isi consolideze pozitia pe piata lor interna, arata datele publicate vineri de Thomson Reuters, citat de Agerpres.

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Un total de 51% dintre britanici sunt acum pentru ramanerea tarii lor in Uniunea Europeana, potrivit unui sondaj realizat de institutul de cercetare BMG pentru ziarul The Independent, relateaza duminica dpa. 1.508 de adulti au fost intervievati intre 5 si 8 decembrie pentru sondajul difuzat…

- Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu sediul in Marea Britanie, care monitorizeaza traficul international de armament, relateaza Digi 24.Majoritatea armelor…

- Negocierile cu privire la viitoarea relatie intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar trebui sa inceapa "cat mai curand posibil", a estimat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in a doua zi a Consiliului European de iarna.

- Romania poate avea economia cu cel mai rapid ritm de crestere din Uniunea Europeana, dar de asemenea nu are rival la cel mai putin flatant indicator: deprivarea sociala, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg. Conform datelor publicate marti de Eurostat, in Uniunea Europeana, 16% din…

- Marea Britanie nu iși poate incalca angajamentele asumate pentru a se asigura ca negocierile cu Uniunea Europeana privind Brexitul trec la faza urmatoare, cea referitoare la viitoarele relații comerciale intre Londra și blocul comunitar, a afirmat miercuri, la Strasbourg,

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut. Statutul le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE.…

- O lege semnata in 2015 de Vladimir Putin permite desemnarea organizațiilor straine ce activeaza in Rusia drept 'indezirabile'. Ulterior, acestea pot fi interzise, fie ca este vorba de ONG-uri, fundații sau intreprinderi. Agenția rusa pentru monitorizarea mass-media, Roskomnadzor, a anunțat…

- Tensiunile între Londra si Bruxelles iau din nou amploare dupa ce, vineri, cele doua parti la un acord privind avansarea negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie nu va plati factura de 45 de miliarde de euro în absenta unui acord comercial cu UE, a anuntat ministrul britanic…

- Acordul anuntat vineri de Uniunea Europeana si Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar european nu rezolva o serie de ingrijorari esentiale pentru multi oameni de la sud si nord de frontiera irlandeza, a estimat vineri partidul republican irlandez Sinn Fein, transmite DPA. ''Brexitul…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ajuns la un acord de principiu asupra conditiilor divortului lor, ceea ce le permite sa inceapa faza a doua a negocierilor, axata pe stabilirea perioadei de tranzitie de dupa Brexit, prevazut in martie 2019, si pe cadrul viitoarei relatii comerciale.

- Comisia Europeana a recomandat ca negocierile cu Marea Britanie privind Brexitul sa treaca in faza a doua, cea in care se discuta efectiv noua relație dintre dintre cele doua entitați. Comisia considera ca s-au facut suficiente progrese in privința principalelor trei obstacole. Asta nu inseamna ca…

- Bunul simt a prevalat in negocierile privind Brexitul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, a declarat ministrul de Externe al Frantei. Acesta a spus ca sunt binevenite semnalele ca discutiile au ajuns intr-o faza avansata, scrie news.ro.„Munca depusa in negocieri... ne duce incet spre…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters, preluata…

- În contextul în care negocierile pentru Brexit s-au încheiat, un sondaj realizat în Marea Britanie arata ca majoritatea britanicilor vor un nou referendum pentru Brexit. Din cele 1.003 de persoane chestionate în sondajul realizat de Survival, 497 de persoane au…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui al doilea referendum referitor la iesirea din Uniunea Europeana, iar o treime considera ca situatia lor financiara se va înrautati în afara blocului comunitar, potrivit unui nou sondaj de opinie, transmite Reuters, conform news.ro. …

- Uniunea Europeana și Marea Britanie nu au reușit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anunțat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP și dpa. Șeful…

- Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va antrena in mod inevitabil restabilirea controalelor vamale la frontiera intre provincia britanica Irlanda de Nord și Republica Irlanda, potrivit unui raport al unei comisii parlamentare britanice, citat de AFP, scrie Agerpres.ro. Decizia britanicilor de…

- "In ceea ce priveste propunerile pentru modificarea legilor Justitiei in Romania, bineinteles, oricare tara poate sa decida in ceea ce priveste legislatia care este potrivita (...), conform Constitutiei si a procedurilor parlamentare. Dupa parerea mea, in Romania s-a facut un progres enorm dupa aderarea…

- Marea Britanie nu mai face parte din top-5 cele mai mari puteri economice mondiale, a anuntat ministrul Finantelor, Philip Hammond. Marea Britanie a fost devansata de Franta în topul celor mai mari economii, iar guvernul de la Londra a admis pentru prima data oficial acest lucru.…

- Criteriile pentru transferul sediului institutiilor Uniunii Europene din Marea Britanie au fost incalcate, a acuzat miercuri premierul slovac Robert Fico, in reactie la esecul candidaturii tarii sale pentru a gazdui Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Relocarea Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) va fi aleasa, luni, in urma unui vot secret exprimat pe baza criteriilor politice, oportunitatea ca Romania sa gazduiasca aceasta institutie fiind benefica mai ales in ce priveste dinamizarea sistemului sanitar din tara noastra, informeaza Mediafax.Agentia…

- Votul pentru Brexit ar fi fost diferit, în anumite condiții, arata un studiu recent. Cercetatori de la Universitatea din Leicester spun ca daca macar 3% mai mulți britanici ar fi avut studii universitare, Marea Britanie nu ar fi votat pentru ieșirea din Uniunea Europeana. Studiul…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand ca, in caz contrar, Romania va fi izolata pe plan european si i se va…

- ''Obiectivul nostru este de a incheia negocierile cu un acord. Și de fapt nu sunt atat de pesimist legat de acest lucru'', a spus Verhofstadt, liderul grupului liberal din Parlamentul European, intr-un interviu publicat joi de cotidianul german Handelsblatt. In urma cu o saptamana, Guy Verhofstadt…

- Comisia Europeana considera ca, in ansamblu, Romania a realizat progrese semnificative in ceea ce privește obiectivul referitor la cadrul de integritate și Agenția Naționala de Integritate, arata executivul european in cel mai recent raport al sau privind indeplinirea angajamentelor asumate in contextul…

- The Times face dezvaluiri pe baza unui studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Swansea și Universitatea Berkeley din California, potrivit caruia mesaje referitoare la Brexit au fost postate de pe conturi de Twitter din Rusia in zilele de dinaintea votului de pe 23 iunie din Marea Britanie.Potrivit…