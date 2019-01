Stiri pe aceeasi tema

- Naturalistul britanic David Attenborough a lansat un avertisment in privinta crizei de mediu cu care se confrunta planeta noastra, intr-un interviu acordat ducelui de Cambridge, in direct, pe o scena la Davos, informeaza marti Press Association, potrivit Agerpres.Veteranul prezentator si realizator…

- Reprezentanți la nivel ministerial ai Chinei și Statelor Unite vor discuta luni și marți, la Beijing, termenii unui eventual viitor acord care sa puna capat disputei comerciale dintre cele doua puteri mondiale. Cele doua parți doresc incheierea unui acord in intervalul armistițiului de 90 de zile stabilit…

- Miliardarul american George Soros, ungur prin nastere si evreu prin familie si religie, a spus la Davos, la ultima intalnire a greilor planetei, ca lumea se gaseste in fata unui imens pericol. Marea nenorocire, echivalenta cu un cataclism nuclear, ar tine de mijloacele de socializare care acapareaza,…

- China a celebrat solemn marti 40 de ani de la marile reforme economice care au transformat-o in a doua putere economica a lumii. Cu acest prilej, presedintele Xi Jinping a onorat peste o suta de personalitati, inclusiv pe fondatorul Forumului de la Davos, a pledat pentru continuarea reformelor economice…

- Un tribunal chinez a interzis vanzarea si importul mai multor modele de iPhone, o decizie care vine pe fondul razboiului comercial intre SUA si China. Decizia a venit dupa ce o instanta din Fuzhou a decis ca Apple incalca doua brevete ale Qualcomm, o companie americana ca produce microcipuri.…

- Summitul dintre presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau american Donald Trump din Argentina a fost „prietenos si onest” si va ajuta la evitarea tensiunilor viitoare, a declarat Wang Yi, consilier prezidential chinez, citat de Euronews.

- China si Statele Unite au convenit sa opreasca noile tarife comerciale, ambele natiuni angajandu-se in noi negocieri comerciale in urma carora se spera ca in decurs de 90 de zile sa se ajunga la o intelegere, a precizat Casa Alba sambata, la finalul intalnirii dintre presedintele SUA, Donald Trump,…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit marti in Filipine pentru prima sa vizita de stat intr-o tara traditional aliata a SUA, dar care s-a orientat catre Beijing intr-un context al luptei pentru influenta in Asia intre primele doua economii ale lumii, noteaza France Presse preluata de Agerpres. …