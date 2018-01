George Soros condamna Facebook si Google: reglementarea si impozitarea le vor slabi pozitia

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul a discutat despre importanța nutriției echilibrate, despre cat de important e un antrenor personal in atingerea obiectivului atunci cand vine vorba de fitness și un stil de viața sanatos, insa Valentin a vorbit și despre cum este sa devii numarul unu pe cunoscuta rețea de socializare, Facebook.…

- Mașina rasturnata pe E70, in apropiere de Alexandria in Eveniment / O mașina s-a rasturnat pe Drumul European 70, intre Alexandria și Vitanești, in seara zilei de joi, 25 ianuarie, iar in urma evenimentului rutier o persoana, conducatorul auto, a fost ranita ușor și transportata la Spitalul Județean…

- Tudor Chirila a ajuns in atentia filialelor PSD din Arad si Salaj, in urma unei presupuse investigatii jurnalistice care il acuza pe artist ca ar fi un „instigator al miscarii anarhiste #rezist care isi propune destabilizarea Romaniei“ si care ar fi finantata de George Soros.

- Accident grav pe DN51 la Smardioasa/ O persoana a murit, alta e in stare grava in Eveniment / Un barbat si-a pierdut viata, iar altul a fost preluat in stare grava de echipajele de salvare, dupa ce masina in care cei doi se aflau a intrat intr-un copac de pe marginea DN51, pa raza localitatii Smardioasa.…

- In prima zi a saptamanii viitoare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va primi, la Palatul Versaille, vizita a 140 de sefi de mari companii mondiale, printre care Google, Facebook si Alibaba. In drum...

- Proiectul bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2018, in dezbatere publica in Politic / Primaria Alexandria a publicat, incepand cu data de 17 ianuarie 2018, proiectul bugetului local pe anul 2018 ce poate fi consultat la sediul Primariei municipiului Alexandria si pe site www.alexandria.ro.…

- Liderul Tineretului Social Democrat (TSD), Horia Stancu, a publicat pe pagina personala de Facebook un atac la adresa ministrului Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, șef TSD la nivel național, care a transmis duminica o scrisoare catre partid, in care face apel la inceperea unei…

- Și-a luat viața! Un pompier a fost gasit spanzurat in Eveniment / Un pompier, subofițer operativ al ISU “A.D.Ghica” Teleorman, și-a pus capat zilelor in seara zilei de sambata, 13 ianuarie. Cea care l-a gasit spanzurat in debaraua apartamentului in care locuiau a fost chiar soția sa,…

- Peste o suta de sefi de intreprinderi americane au semnat o petitie in care ii cer Congresului SUA sa voteze o lege care sa-i protejeze pe asa-numitii ''dreamers'' (visatori), tineri fara documente sositi in SUA cand erau copii, relateaza joi AFP. Petitia, data publicitatii…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- 14 accidente de munca, din care doua mortale, inregistrate la nivelul judetului in 2017 in Economie / Potrivit informatiilor furnizate de conducerea Inspectoraului Teritorial de Munca Teleorman, pe parcursul anului 2017, 12 accidente de munca cu incapacitate temporara de munca si doua accidente mortale…

- Bunuri de peste 237.000 lei, susceptibile a fi contrafacute, confiscate de politistii de frontiera in Eveniment / Politistii de frontiera teleormaneni au descoperit articole de incalțaminte, despre care exista indicii ca ar fi contrafacute si pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca,…

- Un sofer a accidentat mortal un barbat care statea culcat pe sosea in Eveniment / Un barbat si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut sambata, 6 ianuarie, pe Drumul European 70, pe raza localitatii Maldaeni. Un tanar de 21 de ani, care conducea un autoturism din direcția comunei Maldaeni…

- Accident la intersectia strazilor 1 Decembrie si Cuza Voda din Alexandria in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, in aceasta seara, in municipiul Alexandria, la intersectia strazilor 1 Decembrie cu Cuza Voda. Echipajele de salvare sosite la…

- Accident rutier intre localitatile Poroschia si Tiganesti in Eveniment / Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, in urma cu putin timp, intre localitatile Poroschia si Tiganesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU “A.D. Ghica”, mr. Gelu Dragomir.…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Suntem martorii unei schimbari importante de paradigma pe piata muncii. Se schimba convingerea conform careia, pentru a atrage cei mai buni candidati si a construi echipe performante, organizatiile trebuie sa lucreze cu angajati full-time, pe baza unor contracte permanente. In plan international,…

- Votata de autoritatile germane in luna octombrie 2017, dar amanata pentru intrarea in vigoare pana la inceputul acestui an, o noua lege care prevede amenzi usturatoare pentru distribuirea mesajelor care incita la ura si acte de violenta pune in dificultate administratorii retelelor de socializare, obligati…

- Capital a implinit 25 de ani de existența. Iar „Top 300“, produsul nostru dedicat marilor averi din Romania, a adunat deja 15 ani. Cifrele sunt cat se poate de respectabile, mai ales intr-un peisaj media amenințat cu extincția de catre noi veniții din lumea digitala, giganții Facebook și Google.

- Un fost executiv din cadrul companiei Facebook spune ca se simte „extrem de vinovat" din cauza muncii pe care a depus-o pentru „instrumentele care distrug bazele modului in care functioneaza societatea", alaturandu-se unui grup din ce in ce mai mare de fosti executivi ai Facebook si Google care critica…

- Averea celor mai bogați 500 de oameni din lume a crescut cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, potrivit Bloomberg . Creșterea este de patru ori mai mare decat cea de anul trecut. Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, nu mai este cel mai bogat om, fiind depașit de catre șeful Amazon, Jef Bezos. Indicele…

- Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”, la 150 de ani de la infiintare in Eveniment / Elevii si cadrele didactice ale Scolii Gimnaziale “Stefan cel Mare” din municipiul Alexandria au sarbatorit miercuri, 20 decembrie, implinirea a 150 de ani de la infiintarea unitatii scolare, iar la evenimentul…

- Au trecut doar cateva zile de cand am detaliat din nou problema fragmentarii platformei Android. Acum aflam alte particularitati frustrante despre sistemul de operare al Google. Inginerii gigantului din Mountain View, la fel ca si cei din Cupertino, sunt foarte eficienti cand vine vorba de…

- Europarlamentarul Cristian Preda scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , ca George-Ovidiu Doca, membru ALDE Bihor, despre care "a aflat ca e noul director al Institutului Limbii Romane", "are un CV cam subtire. E doctorand in drept penal la un stabiliment privat." Cristian Preda adauga ca "Eu…

- NASA a spus ca va face un anunt foarte important despre vanatoarea de extraterestri, in urma parteneriatului pentru inteligenta artificala de la Google. Cei de la NASA au spus ca stirea va fi centrata pe colaborarea cu giantul online Google. Telescopul Kepler a fost dotat cu sistemul de inteligenta…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- Marile companii se lupta cu reducerea costurilor de marketing, a preturilor pe actiuni si a cresterii concurentei, in timp ce Facebook si Google reprezinta 60% din piata de marketing , potrivit grupului de cercetare eMarketer, relateaza Financial Times. A fost un an greu pentru companiile…

- Experienta anilor anteriori i-a facut pe unii bucuresteni foarte prevazori, acestia asigurandu-se ca vor avea o priveliste completa asupra soldatilor care defileaza si a tehnicii militare. Citeste si Ziua Nationala: Ce simboluri a ascuns Google in desenul care defineste Romania Exemplul…

- Accident rutier cu victime pe DJ503, la ieșirea din Videle spre Mosteni in Eveniment / Doi barbați au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs in dupa amiaza zilei de miercuri, 29 noiembrie, pe DJ 503, la iesirea din orașul Videle spre Mosteni. In accident au fost implicate…

- Toti stim ca telefoanele ne pot localiza in timp real, dar nu multi inteleg ca asta se poate intampla si cand functia respectiva este oprita. Poti sa-ti iei cateva masuri de precautie si sa te asiguri ca nu ai oferit astfel de permisiuni aplicatiilor care te ingrijoreaza, insa e cam greu sa…

- Taxele si impozitele locale pe 2018, in dezbatere publica in Eveniment / Primaria municipiului Alexandria organizeaza joi, 23 noiembrie, incepand cu ora 15.00, in sala de sedinte a institutiei, dezbaterea publica privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018. Proiectul…

- Incendiu la o locuința de la Magura / Un barbat si-a pierdut viața in Eveniment / Un barbat din Magura si-a pierdut viața intr-un incendiu ce a izbucnit la locuința sa in dupa amiaza zilei de duminica, 19 noiembrie. Pompierii din cadrul Detașamentului Alexandria au intervenit la fața locului…

- Proiectul Trust a fost implementat în 75 de publicatii care au fost de acord sa aplice opt indicatori de baza care sa arate etica organizatiei în urma unui interviu acordat de o persoana publica despre îngrijorarile provocate de fenomenul "stiri false". Principiile includ…

- "Dupa ce Washington Post și AFP au raspandit tot felul de "false informații" privind creșterea economica a Romaniei, numind-o chiar "tigrul Europei", Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare susține, in Prognoza Economica Europeana pentru toamna lui 2017, ca tara…

- "In timp ce Senatul SUA pregatește audieri pe tema influenței pe care entitațile rusești ar fi putut-o avea in alegerile americane, este important ca reprezentanții aleși sa ceara o transparența totala din partea uriașelor platforme digitale, Google și Facebook. Utilizarea platformelor digitale de catre…

APEL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATA Masura 3.1/6A – Dezvoltarea activitaților non-agricole in teritoriul GAL in Eveniment

- Gropile neacoperite, un real pericol in Eveniment / Zilele acestea, pompierii militari turneni și zimniceni au fost solicitați pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112 sa intervina pentru a ajuta doi cetațeni sa-și salveze animalele. In primul caz, in localitatea Islaz, a fost vorba de o bovina…

- PSD a castigat alegerile parțiale in cele trei localitați din județ in Politic / Candidații PSD au castigat scrutinul organizat duminica, 5 noiembrie, pentru funcția de primar in localitațile Cervenia, Poeni si Salcia. Astfel, Doru Slobozeanu (candidatul pentru Primaria Cervenia), Danut Botescu…

- In timp ce zeci ce mii de oameni au iesit in strada, duminica seara, pentru a protesta fata de guvernarea PSD-ALDE, ministrul Educatiei, Liviu Marian Pop, a postat pe Facebook un citat prin care lasa impresia ca ii cearta pe demonstranti, niste "spirite mediocre", care condamna "ce le depaseste intelegerea",…