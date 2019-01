Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul filantrop George Soros a criticat China si pe presedintele acesteia, Xi Jinping, despre care a afirmat, intr-un discurs incriminator la Davos, ca este "dusmanul cel mai periculos" al societatilor libere si democratice, relateaza AFP. "China nu este singurul regim autoritar din lume, dar…

- Reprezentanți la nivel ministerial ai Chinei și Statelor Unite vor discuta luni și marți, la Beijing, termenii unui eventual viitor acord care sa puna capat disputei comerciale dintre cele doua puteri mondiale. Cele doua parți doresc incheierea unui acord in intervalul armistițiului de 90 de zile stabilit…

- Miliardarul american George Soros, ungur prin nastere si evreu prin familie si religie, a spus la Davos, la ultima intalnire a greilor planetei, ca lumea se gaseste in fata unui imens pericol. Marea nenorocire, echivalenta cu un cataclism nuclear, ar tine de mijloacele de socializare care acapareaza,…

- China a celebrat solemn marti 40 de ani de la marile reforme economice care au transformat-o in a doua putere economica a lumii. Cu acest prilej, presedintele Xi Jinping a onorat peste o suta de personalitati, inclusiv pe fondatorul Forumului de la Davos, a pledat pentru continuarea reformelor economice…

- Nu mai putin de 3.916 scoli primare au fost adaptate pentru a-i invata pe elevi tehnicile de baza ale fotbalului, de cand presedintele Chinei, Xi Jinping, a introdus in 2015 un plan pentru ca fotbalul sa fie convertit in sport national, conform datelor Ministerului Educatiei,

- Presedintele SUA Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping au convenit sa sisteze aplicarea noilor tarife comerciale pentru o perioada 90 de zile, timp in care sa se poata purta discutii pe aceasta tema, informeaza BBC.

- Stabilitatea in Arabia Saudita reprezinta piatra de temelie a prosperitații și progresului in Golf, iar China sprijina ferm Riad-ul in efortul sau de diversificare economica și reforma sociala, i-ar fi spus președintele Xi Jinping prințului saudit Mohammed bin Salman conform agenției Reuters.

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…