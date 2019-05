Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, actiunile GAM au urcat cu aproape 9% dupa anuntarea achizitiei. In 2018, titlurile au inregistrat scaderi semnificative, dupa suspendarea si concedierea managerului de fond Tim Haywood.GAM a demarat o ancheta privind comportamentul si practicile sale financiare, dar Haywood a dezmintit…

- Rusia este din nou subiectul unui scandal, in urma contaminarii masive a petrolului transportat prin conducta Drujba catre Belarus, Germania, Polonia, Republica Ceha, Slovacia si Ungaria. Semnalul de alarma a fost dat de o scrisoare trimisa de compania Gomeltransneft, din Belarus, potrivit Reuters.

- Uniunea Europeana (UE) a aprobat oferta facute de Liberty pentru achiziția a șapte combinate siderurgice deținute de ArcelorMittal. Drept urmare, GFG Alliance și-a anunțat intenția de a integra mai multe afaceri in domeniul oțelului, ingineriei și mineritului intr-o singura entitate globala.Citește…

- Urmare aprobarii de catre Uniunea Europeana a ofertei facute de Liberty pentru achiziția a șapte combinate siderurgice deținute de ArcelorMittal, GFG Alliance și-a anunțat intenția de a integra mai multe afaceri in domeniul oțelului, ingineriei și mineritului intr-o singura entitate globala, capabila…

- Zoltan Kovacs, secretarul de stat ungar pentru relatii internationale, a asigurat intr-un interviu acordat BBC ca investitorul miliardar George Soros este de doua decenii un 'actor politic', relateaza marti agentia MTI. Acest statut reiese clar chiar din afirmatiile lui Soros, precum si din activitatile…

- "12 partide membre ale PPE din 9 tari au cerut excluderea sau suspendarea Fidesz. Aceasta problema va fi discutata in cadrul reuniunii politice din 20 martie. Decizia apartine tuturor membrilor PPE si nu pot anticipa rezultatul discutiei", a explicat Joseph Daul. PPE este cel mai important…

- Relatiile dintre institutiile Uniunii Europene si partidul nationalist Fidesz, al premierului ungar Viktor Orban, s-au tensionat odata cu criza migratiei din 2015, cand seful guvernului de la Budapesta a adoptat politici dure anti-imigranti.Ungaria a lansat recent o companie guvernamentala…

- Grupul sud-coreean SK Innovation a anuntat miercuri ca are intentia de a investi 950 miliarde woni (845 milioane de dolari) pentru a construi in Ungaria cea de a doua fabrica de baterii destinata automobilelor electrice, in ideea de a veni in intampinarea cererii crescute din Europa, transmite Reuters,…