George Simion vrea monarhie în România: A venit timpul! „Monarhia a jucat un rol fundamental in modernizarea Romaniei, in edificarea democratiei si a statului de drept, in obtinerea neatarnarii si apoi in realizarea unitatii nationale in anul de glorie 1918. Devotamentul fața de națiune și preocuparea constanta fața de Basarabia ne sunt exemple de urmat in continuarea procesului de refacere a unitații naționale prin realizarea reunificarii pe cai pașnice și democratice, dupa model german, a Republicii Moldova cu Romania. O lecție de istorie e necesara pentru politrucii care nu știu ce marcam in aceste zile. Trebuie sa dezbatem teme reale pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Filmului Francez in Romania, ajuns la a XXIII-a editie, se va desfasura in perioada 8 - 19 mai, fiind organizat in acest an, pentru prima data, in 13 orase, cu 146 de proiectii potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Institutului Francez transmis AGERPRES, proiectiile vor avea…

- S-a declanșat iadul in Romania! Imagini uluitoare surprinse in timpul unei tornade Imagini șocante surprinse in urma cu puțin timp intr-o localitate din județul Calarași. Codul portocaliu de fenomene periculoase și-a produs primele efecte. Natura s-a dezlanțuit pur și simplu. ANM a emis la orele 18.00…

- Un numar de 102 cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 15 – 19 aprilie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…

- La 14 26 martie 1881 se aproba proiectul de lege prin care Romania devenea regat si Carol I primea titlul de Rege al Romaniei, pentru ca mai apoi, pe 10 mai 1881, sa se proclame Regatul Romaniei, sub sceptrul Regelui Carol I.Premergator acestui eveniment, pe 19 martie, in urma cu 153 de ani, I.C. Bratianu…

- Pe durata mandatului Romaniei la Presedintia Consiliului Uniunii Europene va fi elaborata Declaratia de la Bucuresti, un document cadru care va pune bazele mecanismelor prin care opinia copiilor va deveni o componenta constanta a proceselor decizionale la nivel european, a afirmat ministrul Muncii si…

- „Evenimentul are loc la ora 18:00, in Piața Unirii din București (Bd-ul Unirii, nr. 14, colțul cu BCR)”, se precizeaza intr-un comunicat de presa. „Dupa deschiderea oficiala a primului cort de campanie din Capitala, voluntarii vor strange semnaturi pentru susținerea candidatului. George Simion are…

- In afara de Galati (sectie care acopera, practic, sudul Moldovei si nordul Munteniei), sectii speciale de votare pentru basarabeni vor fi deschise la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Bacau si Constanta.