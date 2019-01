George Simion, liderul unioniștilor, și-a anunțat candidatura George Simion a anuntat ca, printre obiectivele sale, se afla unirea Romaniei cu Republica Moldova, protejarea drepturilor romanilor din comunitatile istorice si diaspora, sprijinirea romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures, "dezvaluirea structurilor mafiote" de la Bucuresti si Chisinau care blocheaza dezvoltarea Romaniei si a Republicii Moldova. "Am 33 de ani si mare parte din viata mea am luptat pentru cauzele pe care le-am considerat drepte. Am batut la orice usa pe care am vazut-o, cand nu s-a putut pe usa am intrat pe geam. Am speculat orice spartura in zidurile sistemului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

