- Fostul presedinte al PNL Buzau si fost consilier prezidential, George Scutaru, si fostul deputat PNL Dan Motreanu au fost achitati in dosarul in care au fost judecati pentru spalare de bani, fiind acuzati ca au primit 170.000 de euro, respectiv 250.000 de euro pentru finantarea campaniilor electorale…

- Fostul consilier prezidențial, George Scutaru, și fostul secretar general al PNL, Dan Motreanu, au fost achitați definitiv de Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul in care erau judecați pentru spalare de bani.

- Instanta suprema a decis marti mentinerea masurii arestarii preventive in cazul fostului edil al Constantei, Radu Mazare, care a fost luata in dosarul ''Polaris''. Decizia nu este definitiva. ''In...

- Un procuror de la DNA a solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat liberal Dan Motreanu si a fostului consilier prezidential George Scutaru la inchisoare cu executare in dosarul in care au fost achitati in prima instanta pentru spalare de bani.…

- Procurori DNA cer judecatorilor ICCJ sa aplice o pedeapsa cu inchisoarea pentru Dan Motreanu, candidat PNL la europarlamentare, in dosarul in care fostul vicepresedinte al Camerei Deputatilor a fost achitat in prima instanta. Sentinta se va da pe 27 mai, a doua zi dupa alegerile europarlamentare. Dan…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Magistratii Tribunalului Constanta s a pronuntat ieri in dosarul ANR, unde inculpati au fost Liviu Aurelian Cazan, Cristian Matei si Razvan Gabriel Trandafir. Erau acuzati pentru abuz in serviciu, iar parti civile in proces s au constituit atat Autoritatea Navala Romana, cat si Compania Nationala Administratia…