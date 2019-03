Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul american George R. R. Martin, autorul seriei literare "A Song of Ice and Fire", care sta la baza serialului "Game of Thrones", a dezvaluit ca nu cunoaste modul in care se va incheia aceasta productie de televiziune realizata de postul

- Dan Badea este un nume devenit celebru in stand-up-ul din Romania, insa abia acum, noul prezentator iUmor, emisiune care va avea premiera sambata aceasta, de la ora 20.00, la Antena 1, a dezvaluit ca acesta… nu este numele sau real. Chiar daca o țara intreaga il cunoaște pe Dan Badea, noul prezentator…

- Flavia Mihasan urmeaza sa devina mamica la inceputul acestei veri, iar bucuria este pe masura. Frumoasa blondina a pus totul la punct, chiar si botezul micutului si, mai ales, a ales cine va fi nasa baietelului ei.

- Ultimul sezon al serialului ''Game Of Thrones'' (''Urzeala tronurilor'') va fi difuzat incepand cu 14 aprilie, a confirmat canalul american de televiziune HBO, informeaza luni Press Association. Sezonul final, cel de-al optulea, din adaptarea cinematografica a seriei…

- Actiunea prequel-ului, care inca nu a primit un nume, are loc cu 8.000 de ani inainte de cea din „Game of Thrones". El a fost creat de scenarista britanica Jame Goldman impreuna cu scriitorul George R.R. Martin a carui serie de romane „A Song of Ice and Fire" sta la baza serialului GOT. Filmarile vor…

- Un profesor din Nebraska a numit trei dintre cele opt specii de gandaci descoperite dupa dragonii din serialul „Game of Thrones” si seria „A Song of Ice and Fire” a lui George R.R. Martin, scrie news.ro.Brett Ratcliffe, de la University of Nebraska-Lincoln, a numit cele trei specii drogoni…

- George R.R. Martin, cunoscut pentru ca scrie lent, lucreaza la urmatorul volum din seria "Game of Thrones" - "The Winds of Winter" de sapte ani, dar si-a asigurat fanii ca il va termina, conform news.roIntr-un mesaj pe blogul sau, George R.R. Martin le multumeste fanilor pentru ca au primit…

- George R.R. Martin, cunoscut pentru ca scrie lent, lucreaza la urmatorul volum din seria "Game of Thrones" - "The Winds of Winter" de sapte ani, dar si-a asigurat fanii ca il va termina. Intr-un mesaj pe...