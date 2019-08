Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Vasiu, una dintre cele mai iubite artiste de la noi poate considera, in sfarșit, ca a ieșit soarele și pe strada ei! Frumoasa blondina a trecut printr-un divorț, dar a mers mai departe cu capul sus și acum iubește din nou, cu mare patos!

- Veste bomba in showbiz! La 10 luni de cand s-a aflat ca faimoasa Cara Delevingne formeaza un cuplu cu o actrita controversata, surse apropiate celor doua sustin ca s-au logodit in secret in Saint Tropez.

- Bianca Neagu, actrița care i-a dat viața micuței Bianca in telenovela Numai iubirea, a ajuns la varsta de 22 de ani și s-a schimbat radical. Bianca Neagu nu mai seamana cu puștoaica timida care ne-a cucerit inimile in telenovele, insa este la fel de frumoasa și de grațioasa ca odinioara. Cu toate astea,…

- POVESTE… Au trecut 30 de ani de la disparitia fostului presedinte comunist Nicolae Ceausescu. Cu toate acestea, abia acum apar unele detalii care demonstreaza ca, in spatele aparentei de om dur si necrutator, se ascundea un suflet emotionant. Nascuta la Negresti, in octombrie 1958, Matilda Pascal Cojocarita…

- George Pușcaș (23 de ani) a avut un sezon foarte bun in Serie B, la Palermo, echipa care a ratat barajul de promovare din cauza unei penalizari, dupa ce initial fusese retrogradata la "masa verde" in Serie C.