- Atacantul George Puscas a declarat, vineri, dupa victoria cu Anglia, ca se naste o noua generatie de mari fotbalisti români, nu de aur, precum cea din anii 90, ci de fier."Am ramas fara voce, sincer. Prea multe emotii traite. Nu ma asteptam niciodata ca o sa dam patru goluri. Nu stiu…

- George Puscas a deschis scorul, din penalti, iar Ianis Hagi si Florinel Coman cu o dubla au inchis tabela. Romania este aproape de semifinale si de calificarea la Olimpiada de la Tokyo. Tricolorii au invins si in prima etapa, scor 4-1 cu Croatia, astfel ca sunt pe primul loc in clasament, cu sase puncte.…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a sustinut in aceasta seara al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino.Tricolorii mici au intalnit la Cesena reprezentativa Angliei, iar partida a fost una extraordinara, aducandu le romanilor a doua victorie din competitie, una…

- Dupa victoria spectaculoasa contra Croației U21 (scor 4-1), „tricolorii" lui Mirel Radoi s-au antrenat cu zambetul pe buze. Vezi AICI rezumatul video Doar 12 jucatori au participat la ședința de pregatire, cei care nu au fost in primul 11 in meciul cu Croația. Titularii au mers la bazin, pentru a se…

- Romania U21 a invins marți cu 4-1 Croația U21, in primul meci din grupa C de la EURO 2019. Ionuț Radu (22 de ani) a postat la scurt timp dupa finalul meciului un mesaj pe pagina personala de Facebook in care le cere suporterilor sprijinul necondiționat și incredere deplina in „naționala" Romaniei. ...

- Selectionata de tineret a Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, 4-1 (2-1) cu Croatia, marti seara, in Grupa C, pe San Marino Stadium din Serravalle. Tricolorii au obtinut prima lor victorie la un Campionat European de tineret, la…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a inceput cum nu se poate mai bine primul meci de la EURO U21 2019. Tricolorii lui Mirel Radoi au debutat la turneul final in fața selecționatei Croației, iar in primele 15 minute ale partidei tabela de marcaj arata 2-0 pentru romani, potrivit mediafax.In…

- Echipa nationala a anuntat ca "tricolorii" si-au ales numerele cu care vor evolua pe spate la Campionatul European sub 21 de ani din Italia si San Marino, care va incepe sambata, 16 iunie. Romania va debuta pe 18 iunie, impotriva Croatiei.