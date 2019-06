Stiri pe aceeasi tema

- România a reusit sa se califice în semifinalele Campionatului European de Tineret din Italia, iar Cristi Manea si George Puscas au fost alesi în echipa ideala a fazei grupelor întocmita de site-ul whoscored.com, unul dintre cele mai bune din lume când vine vorba de analize…

- George Pușcaș (23 de ani) a dezvaluit secretul naționalei de tineret, chiar inaintea meciului cu Anglia U21, din cadrul Campionatului European din Italia și San Marino. Vezi AICI totul despre ANGLIA U21 - ROMANIA U21 Atacantul „tricolorilor" a i-a asigurat pe suporteri ca echipa lui Mirel Radoi este…

- Ianis Hagi este "un jucator cu un potential urias", estimeaza site-ul goal.com cu cateva zile inainte de startul Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino. "Calificarea in semifinale va fi extrem de dificila, tinand cont de forta adversarelor, dar echipa lui Mirel…

- George Pușcaș (23 de ani) a avut un sezon foarte bun in Serie B, la Palermo, fiind evidențiat și de turcii de la Fenerbahce. Jurnaliștii turci de la Sabah scriu ca Fenerbahce vrea sa profite de problemele de la Palermo, echipa care va incepe noul sezon cu o penalizare de 20 de puncte, și sa-l transfere…

- Zilele lui George Puscas (23 de ani) la Palermo sunt numarate, dupa ce echipa siciliana a fost retrogradata in al treilea esalon al fotbalului italian din cauza neregulilor financiare. Atacantul roman si-ar putea continua cariera in Italia, fiind dorit de o echipa din Serie A.

- Atacantul roman se numara printre jucatorii care nu vor mai continua la gruparea siciliana, scrie Gazzetta dello Sport. De asemenea, mai multi jucatori si-ar fi inaintat deja intentia de parasi clubul. Printre acestia se numara si macedoneanul Ilija Netorovski (29 de ani), cel mai bine cotat jucatorul…

- US Palermo a foste declasata pana pe ultimul loc din Serie B și va juca in urmatorul sezon in al treilea eșalon, a decis Curtea Federala Naționala din Italia. De vina sunt neregulile contabile ale patronului Maurizio Zamparini (77 de ani). Echipa lui George Pușcaș terminase sezonului regulat…

- Palermo, locul 3 din Serie B, va juca luni impotriva celor de la Hellas Verona, locul 5, intr-un meci in care atacantul George Pușcaș ar urma sa nu joace. Presa din Italia scrie ca George Pușcaș, 22 de ani, ar avea probleme la Palermo dupa ce ar fi intarziat la un antrenament. Pușcaș ar fi ajuns la…