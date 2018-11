Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat in exclusivitate, Gigi Becali vrea sa-l transfere pe George Pușcaș, 22 de ani, la FCSB, in locul lui Harlem Gnohere. Atacantul celor de la Palermo, internațional de tineret, a declarat ca il bucura interesul celor de la FCSB, dar nu este tentat de un transfer in…

- George Pușcaș, atacantul naționalei U21 a intrat in minutul 82, marcand imediat golul victoriei lui Palermo, 2-1 in deplasare cu Lecce. George Pușcaș era deja in forma, dupa cele trei goluri marcate la naționala U21 (primul contra galezilor și inca doua la 4-0 cu Liechtenstein) și calificarea la Europene.…

- Fotbalistul echipei Palermo, George Puscas, a inscris un gol in meciul castigat, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Lecce, in etapa a opta a ligii secunde din Italia. Este primul gol al lui Puscas pentru Palermo, echipa la care este legitimat din luna august, scrie…

- Gigi il scoate pe "Bizon" pe taraba și viseaza sa-l inlocuiasca pe francez cu golgeterul naționalei U21, aflat acum sub contract cu Palermo, in Serie B. FCSB e lider datorita lui Gnohere, cel mai bun marcator al lui Dica, insa Becali prefera sa renunțe la francez in iarna și sa-l schimbe cu un fotbalist…

- Vlad Morar (25 de ani) evolueaza in primul esalon din Grecia, la Panetolikos. Atacantul a adus victoria echipei sale in ultima partida din campionat. Panetolikos a primit vizita celor de la Levadiakos, echipa pe care a invins-o cu scorul de 2-1. Eriksson a deschis scorul pentru gazde, in minutul…

- Alexandru Maxim a inceput partida lui Mainz cu Augsburg pe banca de rezerve. Și așa o și putea termina, daca antrenorul nu avea inspirația sa-l introduca in minutul 86. Oaspeții au deschis scorul in minutul 82, așa ca Sandro Schwarz a fost nevoit sa forțeze. A scos un inchizator, pe Baku, și l-a trimis…

- La primul meci din La Liga fara Cristiano Ronaldo, Real Madrid a caștigat cu 2-0 meciul cu Getafe. Formația antrenata de Julen Lopetegui a deschis scorul in minutul 20, prin Dani Carvajal. Fundașul dreapta a deschis scorul in minutul 20 cu o lovitura de cap de la 11 metri, care a trecut peste portarul…

- George Puscas (22 de ani) e noul jucator al lui Palermo! Marti noapte, atacantul nationalei de tineret a semnat un contract pe patru sezoane cu echipa din Serie B si pleaca de la Inter la cinci ani de la momentul in care era luat de la Liberty Oradea.