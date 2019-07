Stiri pe aceeasi tema

- "In caz de faliment, Palermo va ajunge in Serie D. In acesta situatie, toti jucatorii vor deveni liberi de contract. Cazul lui Puscas este urmatorul: Palermo avand o clauza de rascumparare cu Inter pana la 30 iunie, in caz de retrogradare, jucatorul se va intoarce la echipa neroazzurra, cu incepere…

- George Pușcaș este un lider al naționalei U21 și un fotbalist de viitor pentru "tricolorii" mari. Atacantul de 23 de ani celebreaza golurile mimand ca trage cu pușca și este un tip exuberant in viața privata. Școlit la Inter Milano, trecut pe la Bari, Benevento și Novara, ardeleanul este varful lui…

- George Pușcaș (23 de ani) a dezvaluit secretul naționalei de tineret, chiar inaintea meciului cu Anglia U21, din cadrul Campionatului European din Italia și San Marino. Vezi AICI totul despre ANGLIA U21 - ROMANIA U21 Atacantul „tricolorilor" a i-a asigurat pe suporteri ca echipa lui Mirel Radoi este…

- Atacantul roman se numara printre jucatorii care nu vor mai continua la gruparea siciliana, scrie Gazzetta dello Sport. De asemenea, mai multi jucatori si-ar fi inaintat deja intentia de parasi clubul. Printre acestia se numara si macedoneanul Ilija Netorovski (29 de ani), cel mai bine cotat jucatorul…

- Palermo, clubul din Serie B unde este legitimat George Puscas (23 de ani), a fost sanctionata de Curtea Federala Nationala din Italia cu retrogradarea in Serie C, iar acest lucru ar putea avea un impact important si asupra atacantului roman potrivit mediafax Decizia nu este finala, iar sicilienii…

- Delio Rossi este noul antrenor al echipei italiene de divizia a doua Palermo, la care joaca atacantul roman George Puscas, informeaza France Football. Palermo l-a concediat pe Roberto Stellone si l-a numit in locul sau pe Delio Rossi, care a mai pregatit echipa intre 2009 si 2011. Sub conducerea lui,…

- Presa din Italia face un anunt important in privinta lui George Puscas, atacantul nationalei Romaniei si al lui Palermo. Internationalul roman are un sezon foarte bun in Serie B si s-ar putea intoarce la Inter Milano, potrivit mediafax.Citește și: Lege cu dedicație pentru Liviu Dragnea? Parlamentul…

- Palermo, locul 3 din Serie B, va juca luni impotriva celor de la Hellas Verona, locul 5, intr-un meci in care atacantul George Pușcaș ar urma sa nu joace. Presa din Italia scrie ca George Pușcaș, 22 de ani, ar avea probleme la Palermo dupa ce ar fi intarziat la un antrenament. Pușcaș ar fi ajuns la…