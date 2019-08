Stiri pe aceeasi tema

- "La casa del papel" ("Fabrica de Bani"), un serialul spaniol de succes, a stabilit un nou record de audienta, cu peste 34 milioane de spectatori in intreaga lume, dupa lansarea celui de-al treilea sezon al sau pe platforma Netflix, a anuntat vineri compania americana de streaming video intr-un comunicat,…

- Ziarul Unirea Criminalul de la Caracal a ucis-o pe Alexandra, in momentul in care a gasit-o cu telefonul in mana, dupa ce aceasta sunase la 112 Criminalul de la Caracal a ucis-o pe Alexandra, in momentul in care a gasit-o cu telefonul in mana, dupa ce aceasta sunase la 112. DIICOT a extins urmarirea…

- Noul proiect produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, Sacrificiul, iși completeaza distribuția cu noi actori indragiți de telespectatori. Un family drama cu un scenariu original 100% bazat pe fapte reale...

- Cristi Iacob revine in seriale, dupa 8 ani de cand a facut parte din proiectul Moștenirea, produs de Ruxandra Ion. Alaturi de el, in povestea Sacrificiul, ce promite sa captiveze publicul roman, vor juca și micii actori Julia Marcan și Tudor Roșu. „Orice propunere pe care o primesc ma bucura, e firesc,…

- Cunoscut ca fiind unul din cei mai mari actori ai Romaniei, Mihai Gruia Sandu va face parte din distribuția noului serial produs de Ruxandra Ion, Sacrificiul. Indiferent de experiența acumulata, acesta nu contentește sa exploreze noi personaje și sa infrunte noi provocari. "M-a sunat Ruxandra, cu care…

- "Din acest an, s-au introdus in aparatele casnice care pot fi achizitionate televizoarele si masinile de spalat vase. Succesul acestui program a determinat Guvernul Romaniei sa dubleze bugetul la 40 de milioane de lei. Finantarea se va acorda sub forma de vouchere", a afirmat Popa.El a…

- Veteran de razboi și fost membru al fortelor armate britanice, Martin Tye, a reusit sa stabileasca un record mondial pentru cea mai mare greutate ridicata din scaunul rulant. Britanicul Martin Tye a ramas paralizat dupa ce un atacator sinucigas a intrat cu masina in autovehiculul in care acesta se…

- Cel de-al cincilea sezon al serialului SF ''Black Mirror'' va debuta in 5 iunie cu noi povesti despre efecte extreme ale tehnologiei, a anuntat miercuri Netflix, din distributia productiei urmand sa faca parte cantareata pop Miley Cyrus, actorul Anthony Mackie, cunoscut din franciza…