Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia de navigatie Waze de la Google este extrem de utila pentru soferii care nu vor sa petreaca prea mult in trafic aglomerat, insa aceasta poate de asemenea sa impiedice pedepsirea anumitor soferi care incalca legea.Cel putin aceasta este parerea fortelor de ordine din New York, NYPD (departamentul…

- Revelionul este sarbatorit in intreaga lume. Samoa a fost primul stat care a intrat in anul 2019, dupa ce in urma cu sapte ani a trecut la un alt fus orar. Dubai In Dubai, trecerea in anul 2019 a fost marcata cu un grandios spectacol de artificii pe Burj Khalifa. China Anul nou a inceput in liniste…

- Un barbat in varsta de 38 de ani din Republica Moldova a plecat la o partida legala de vanatoare. Omul avea permis de port arma, totul era ok. Mai puțin vederea. El a impușcat un barbat in varsta de 69 de ani, din comuna Chircaiești. Drama a avut loc intr-o padure de la marginea localitații Plop-Știubei,…

- Un cetațean roman in varsta de 47 de ani a fost arestat și trimis in inchisoarea Velletri, de langa Roma, fiind acuzat ca a omorat un barbat de 49 de ani, tot roman. Cei doi și alte persoane locuiau la Montecompatri, in apropiere de Roma. Disputa din noaptea de 29 spre 30 decembrie a pornit din motive…

- Razhden Shulaya, seful unei organizatii mafiote cu membri originari din fosta URSS, a fost condamnat miercuri la 45 de ani de inchisoare, a anuntat un procuror federal din Manhattan, la New York, relateaza AFP, citeaza agerpres.ro.

- Fostul model Babi Christina Engelhardt a dezvaluit ca in 1976, cand avea doar 16 ani, a inceput o relatie cu regizorul Woody Allen, care a durat pana in 1984 si ar fi putut sa fie una din sursele lui de inspiratie pentru filmul 'Manhattan' (1979), relateaza marti EFE. Versiunea, care apare in…

- Cantareata Christina Aguilera va sustine un recital live in fata unui public de aproape un milion de persoane care se vor reuni in seara de Anul Nou in emblematica piata Times Square, cu cateva minute inainte de coborarea sferei de cristal prin care se celebreaza la New York venirea noului an, relata…

- O cerere in casatorie este unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții. Insa nu și pentru un cuplu din Anglia, care a avut parte de cel mai mare ghinion in punctul culminant al cererii. John și iubita sa, din Londra, au mers in vacanța la New York, iar tanarul a decis ca este cel mai potrivit moment…