- Intr-o scrisoare publica adresata Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitații SRI, care a publicat zilele trecute un raport in care il acuza pe fostul director al SRI de poliție politica, George Maior, in prezent ambasadorul…

