George Maior + Ioan Rus = MAFIE!

- Parlamentarii PSD, UDMR, PNL si PMP au depus luni, 12 martie un nou proiect de lege. Acesta prevede ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de Consilii Judetene sa beneficieze de pensii speciale din bugetul local, dupa modelul senatorilor si deputatilor, datorita faptului ca pensiile…

- Un barbat din Maramureș a fost prins de polițiști cu aproape 5.000 de pachete de țigari de contrabanda, pe care le avea in interiorul autoutilitarei pe care o conducea. Oamenii legii susțin ca barbatul a prejudiciat astfel statul cu aproape 55.000 lei. Totodata, polițiștii i-au confiscat maramureșeanului…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a fost lovit pe DN 17, langa benzinaria Ozana aflata la intrarea in orașul Beclean, de un camion și a decedat. Șoferul camionului, un barbat de 62 de ani din Timișoara, era sub influența alcoolului. Se pare ca barbatul de 68 de ani se afla pe marginea drumului, iar…

- Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. TVR a aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula ar urma sa fie aplicata timp de trei ani dupa care va fi inlocuita…

- Imediat dupa ce Doina Pana a demisionat, zice-se din motive de sanatate, in luna ianuarie anul acesta din functia de ministru al Apelor si Padurilor, cei din sectorul forestier din Romania, prin „gura” lui Catalin Tobescu, care este printre altele si administrator al Fordaq Romania – Comunitatea Forestierilor,…

- Unele cazuri de crima care au avut loc din 2015 incoace sunt fie inca in ancheta, fie inca pe rolul instantelor de judecata. Faptele comise sunt de-a dreptul oribile si au socat o tara intreaga. Au fost si bistriteni care au ucis dincolo de granitele judetului. Continuam sa va prezentam seria de crime…

- In acest weekend, la Sala Polivalenta, va avea loc ediția a 9-a a Memorialului „Ioan Coroban”, transmite Asociația Județeana de Handbal intr-un comunicat. Ediția a 9-a a intrecerii de handbal mixt va avea loc in 10 si 11 martie la Sala Polivalenta.Memorialul „Ioan Coroban” la handbal mixt se organizeaza…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, ca termenul de 1 aprilie 2018 la care trebuia facuta recalcularea preturilor la medicamente va fi amanat pentru 1 septembrie 2018. Ea a adaugat ca preturile la unele medicamente s-ar putea mari, dar cresterea nu va fi semnificativa, anunța Mediafax.…

- La sfarsitul acestei saptamani, patronul din umbra al CFR Cluj, Nelu Varga, impreuna cu omul de afaceri turdean, Costel Calugar, care ar fi cumparat drepturile litigioase de la mostenitorul Vlad Sturdza, asteapta verdictul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In acest proces penal mai sunt implicati…

- Este o decizie așteptata de mult timp de opinia publica, ca Armata Romana, sa revina la obligativitatea purtarii uniformei de oraș și de serviciu in spațiul public. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anulat ordinul care le permitea militarilor sa vina și sa plece de la locurile de munca imbracați…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- Andreea Cosma a fost sfatuita chiar de Ministrul de Interne sa mearga la IGPR pentru a depunde o plangere pentru amenințari. Cosma a depus plangere miercuri pentru ca a fost terorizata cu telefoane si mesaje de amenintare dupa publicarea inregistrarilor cu procurorii DNA Ploiesti. Deputata a fost sfatuita…

- La mijlocul saptamanii trecute, constructorul lotului 2 din autostrada Sebes-Turda, firma Euroconstruct Trading 98, a intrat in insolventa la cerere. Potrivit datelor financiare, firma ar avea de primit de pe urma lucrarilor executate si neplatite peste 350 de milioane de lei. Compania este patronata…

- Fostul ministru de Interne, Ioan Rus, a urmarit, probabil, cu foarte mare interes acuzațiile care i se aduc fostului sau șef de cabinet. Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Ioachim Daniel Rusu pentru corupție. Procurorii arata ca exista o legatura intre acuzat și „cartița” de la DNA Cluj, Valentin…

- Alina Bica și-a facut firma in Costa Rica. Fostul procuror antimafia a intrat in afaceri cu oameni condamnați sau anchetați in Romania pentru frauda și corupție, dezvaluie ziariștii de la RISE Project. „In urma cu trei saptamani, patru romani au inregistrat in Costa Rica firma ASP Centroamerica Sociedad…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu aproximativ o jumatate de ora, la pasarela din Beclean. Un sofer aflat la volanul unui Mercedes, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, aterizand pur si simplu in curtea statiei peco din apropiere.…

- Criminalul Simion Zagrean, condamnat definitiv la 22 de ani de inchisoare si la 7 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, pentru asasinarea lui Nicolae Leonte in Spania in anul 2004, a fost extradat de Suedia si dus la inchisoare. Acesta isi va ispasi pedeapsa in Penitenciarul Rahova,…

- Site-ul oficial al Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang a fost atacat de hackeri, au dezvaluit organizatorii competitiei. Incidentul a avut loc vineri cu puțin inainte de deschiderea oficiala, potrivit cotidianul.ro „A fost un atac cibernetic, serverul a fost adus la zi ieri (duminica), iar noi cunoastem…

- Modificarile aduse Legilor Justitiei din Romania s-au aflat miercuri dupa-amiaza in centrul unei dezbateri care a durat mai bine de o ora in plenul Parlamentului European la Strasbourg, eurodeputatii romani care au luat cuvantul avand schimburi de replici pe aceasta tema. Ulterior dezbaterii, au urmat…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit, alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, relateaza mediafax.ro Accidentul a avut loc in apropierea orasului Foshan, situat in…

- Fostul patron al U Cluj, Florian Walter, se afla in spatele unei afaceri de aproximativ 140 de milioane de euro prin care se vor gestiona deseurile din judetul Suceava. Contractul respectiv a fost incheiat prin firma Romprest Energy SRL pe o perioada de 25 de ani. Singurul actionariat al firmei este…

- DMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA (ABAST) a deschis procese impotriva a sute de angajati pentru recuperarea unor plati presupuse a fi nelegale. Potrivit unor surse din cadrul institutiei, angajatii nemultumiti de aceasta situatie pregatesc o greva de proportii.…

- Ingrid Mocanu, fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor a vorbit despre dosarul in care DNA o acuza de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu supraevaluarea unui teren din centrul Bucurestiului. Aceasta a dezvaluit care au fost lucrurile pe care s-au bazat…

- Prim-procurorul de la Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, Dos Santos Rodrigues Cristina Ancuta, (cea care l-a cercetat pe fostul decan al Baroului BUTA, avocatul Ioan Buta) se judeca cu municipalitatea pentru un apartament din centrul Clujului. Desi contractul de inchiriere dintre prim-procuror…

- Joi dimineața polițiștii au efectuat 12 percheziții pe raza județelor Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj si Prahova la sediile unor societați comerciale și locuințele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 1.500.000 de euro, prin spalare de bani. La data de 1 februarie a.c., politistii Inspectoratului…

- Deputatul bistritean Daniel Suciu este noul lider al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor. Daniel Suciu ii ia locul deputatului Ioan Muntean, care a detinut sefia social-democratilor din Camera inferioara a Parlamentului incepand cu 29 iunie 2017. Ioan Muntean a demisionat din functia…

- Magistrații Curții Constituționale au discutat marți ore bune sesizarile pe care le-au primit pe Legile Justiției si au luat și o prima decizie. Astfel, ei au declarat constituționala inființarea secției care investigheaza infracțiunile comise de magistrați. Apariția unei astfel de secții spulbera manipularea…

- Sefa Comisiei „Alegeri 2009“, deputata PSD Oana Florea, a prezentat un proiect de lege prin care orice cetatean care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament sau nu furnizeaza informatiile solicitate risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni. Daca legea ar fi adoptata, Codruta…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa judece, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu. Inainte de intrevederea cu magistratii, vicepremierul a declarat ca, in cazul in care el va fi inculpat va demisiona din Guvern.…

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat, de 45 ani, urmarit international de autoritațile din Belgia, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Poliției Romane. Luni,…

- In momentul adoptarii așa numitei legi a camatariei prin luna noiembrie 2011, opinia publica avea speranța ca in sfarșit aceasta indeletnicire inafara cadrului legal va fi sancționata, iar cei ce o practica vor suporta rigorile acesteia. Legea 216/2011, privind interzicerea activitații de camatarie,…

- Fostul sef al DGIPI din cadrul Ministerului de Interne, Virgil Ardelean, impreuna cu fiul chestorului si cu Dan Dunca, un jucator pe piata imobiliara edifica un proiect imobiliar in cartierul Gheorgheni. Afacerile lui Dunca se leaga si de o serie de nume controversate, cum ar fi cel al lui Codrut Marta,…

- Simo Hayha este considerat cel mai tare lunetist din istorie. Acesta are la activ 505 morti confirmati in al doilea razboi mondial. Finlandezul a pazit granita in timp ce rusii incercau sa ii invadeze tara. Acesta a stat aproape 100 de zile pe front, fara pauza, omorand cel putin 505 sovietici. Finlandezul…

- Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat vineri ca a colectat 214,95 miliarde lei in 2017 si a realizat programul prevazut de legea bugetului, in conditiile in care planul de incasari pentru anul trecut a fost de 214,37 miliarde lei. ”Conform datelor din trezorerie s-au incasat…

- Fostul președinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, s-a prezentat miercuri la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori in dosarul Belina. In acest dosar, Gadea este acuzat de abuz in serviciu. La DNA, potrivit unor surse judiciare, este așteptata și fostul ministru Sevil Shhaideh. In iulie 2017, Directia…

- Deputatul USR, Tudor Pop, a postat pe pagina lui de socializare facebook, ca asistenta Vioricai Dancila, este una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv de catre Liviu Dragnea. „Colegul meu de la Cluj, Daniel Kloyber, face o observație foarte interesanta. O reproduc…

- Un barbat de 69 de ani a murit, o casa a ars complet, iar o alta in proportie de 70%, in urma unui incendiu izbucnit in localitatea Suplai din comuna bistriteana Zagra. Conform ISU Bistrita Nasausd, incendiul a izbucnit la o casa cu suprafata de 28 de metri patrati, din lemn, extinzandu-se si la acoperisul…

- Roberta Opre, a depus plangere penala la IPJ Cluj impotriva fraților Prian – George Adrian și Tudor Mihai, ultimul fiind și polițist in Cluj, dupa ce in urma cu o saptamana, tanara cantareața de muzica populara, impreuna cu soțul ei Ionuț Miclauș au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci…

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj, informeaza Mediafax. „Nu exista multi medici sau multi pacienti…

- Proprietarul celei mai mari firme de lactate din Bulgaria, Petar Hristov, a fost impuscat langa sediul companiei din Sofia. Crima vine la cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si mai corupta tara din UE, si-a asumat presedintia Uniunii Europene pentru prima data de cand s-a alaturat uniunii.…

- Chiar daca victimele susțin ca au fost agresate inclusiv de polițistul și luptatorul MMA Tudor Prian, reprezentanții IPJ Cluj au transmis ca, din contra, Prian a incercat sa aplaneze conflictul, fara a agresa vreo persoana. ”Referitor la articolul publicat, va comunicam faptul ca au fost dispuse verificari…

- Tanara cantareața de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu soțul ei Ionuț Miclauș au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA, doi dintre ei fiind frații Prian – George Adrian și Tudor Mihai, ultimul fiind și polițist in Cluj. Incidentul s-a petrecut aseara pe Piezișa, in…

- Tanara cantareața de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu soțul ei Ionuț Miclauș au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA, doi dintre ei fiind frații Prian – George Adrian și Tudor Mihai, ultimul fiind și polițist in Cluj. Incidentul s-a petrecut aseara pe Piezișa, in…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice continua acțiunile pentru protejarea populației impotriva activitaților comerciale ilicite, anunta IPJ BN. Joi, 21 decembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au continuat acțiunile pentru prevenirea…

- Un barbat din Budacu de Sus a fost retinut, miercuri, pentru 24 de ore si risca sa isi petreaca sarbatorile dupa gratii, dupa ce politistii au descoperit ca el ar fi autorul unor taieri ilegale dintr-o padure. Probleme de ordin penal are si o societate comerciala care ar fi intocmit documente false…

- Un tanar din Nasaud, care a furat dintr-un magazin de pe raza orasului mai multe bunuri in primavara acestui an, a fost identificat luni de politistii nasaudeni, anunta IPJ BN. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 18 decembrie a.c., in urma activitatilor desfașurate intr-un dosar…