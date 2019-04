Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul George Cristian Maior a sustinut, in premiera pentru un reprezentant al Romaniei, un discurs in plenul Camerei Reprezentantilor a statului Arizona Camera Reprezentantilor a statului Arizona a adoptat o proclamatie oficiala in onoarea ambasadorului roman, pentru devotamentul acestuia in serviciul…

- Deputatii au adoptat o motiune prin care cer o dezbatere in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), in vederea declararii ”persona non grata” a ambasadorului american in Germania Richard Grenell, un sustinator aprig al presedintelui Donald Trump, se arata in text, dezvaluit de tabloidul…

- Rețeaua de sanatate REGINA MARIA anunța demersul Bancii Centrale de Celule Stem pentru eliberarea și utilizarea in SUA a unei noi probe de celule stem. Inca un copil din Romania, diagnosticat cu tulburari de spectru autist, va primi un transplant de celule stem, de data aceasta recoltate din sangele…

- Vladimir Putin a declarat in acest discurs ca Rusia nu cauta confruntarea si ca nu va face primul pas in desfasurarea unor rachete ca replica fata de iesirea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu washingtonul in 1987. Liderul de la Kremlin a reafirmat ca raspunsul…

- Casa Alba i-a informat pe actionarii Bancii Mondiale ca presedintele Donald Trump intentioneaza sa il desemneze pe David Malpass, un oficial din cadrul Trezoreriei SUA, pentru postul de presedinte al Bancii Mondiale, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar. La inceputul…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- "Partenerii nostri americani au anuntat ca isi suspenda participarea la acord si noi o suspendam la randul nostru", a declarat Vladimir Putin, citat de agentiile de presa ruse. Diplomatia rusa a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din INF afirmand ca acest demers se inscrie in "strategia"…

- Statele Unite ale Americii au anuntat vineri ca se retrag din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat in 1987 cu Rusia, pe care o acuza ca a incalcat acest acord, informeaza AFP si Reuters. "De maine SUA isi vor suspenda obligatiile din cadrul tratatului INF si vor…