- Reprezentanti ai companiei Tesla, care produce masini electrice si solutii de energie solara, s-au intalnit, la Washington, cu ambasadorul roman in SUA, George Maior, in conditiile in care firma prezidata de Elon Musk vrea sa se extinda in Europa Centrala si de Sud-Est, a informat misiunea diplomatica…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, s-a intalnit joi cu reprezentanti ai companiei Tesla in Washington DC, invitand o echipa a companiei sa efectueze o vizita de documentare in Romania, dupa ce acestia au spus ca vor extinderea in Europa Centrala si de Sud-Est, potrivit unei postari de pe pagina…

- "Intr-o ieșire publica fara precedent, Comisarul European pentru Dezvoltare Regionala a cerut Guvernului Romaniei sa nu mai insulte oficialii europeni cu scuze lamentabile și eschivari penibile și sa foloseasca urgent banii Uniunii Europene pentru construcția autostrazii Iași – Tg. Mureș Niciodata…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul discutiilor au fost abordate aceleasi subiecte discutate cu liderii principalelor grupuri din Parlamentul European: situatia politica din Romania si agenda europeana. "Referitor la situatia interna a Romaniei, mesajul transmis a fost in linia…

- Viorica Dancila a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, premierul discutand cu aceștia despre protestele din 10 august și reforma in domeniul justiției in Romania, informeaza Guvernul."Referitor…

- Grupul Grampet, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Romania si Europa de Sud-Est, și-a majorat participația la fabrica de medicamente Polisano Pharmaceuticals din Sibiu, de la 20% la 74%, informeaza compania. “Investiţia vine după două achiziţii consecutive…

- Conform informațiilor oferite pe site-ul companiei, aceasta noua aplicație pentru șoferi lansata de Uber ii va ajuta pe aceștia sa caștige mai mult și sa aiba acces la informații in timp real. Aplicația se dovedește a fi un adevarat asistent al șoferului, ajutandu-l pe acesta pas cu pas. Reprezentanții…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a solicitat in acest mod informatii de la toti directorii Tesla, a spus persoana. Nu este clar ce informatii solicita autoritatile. Reprezentantii SEC si cei ai Tesla au refuzat sa comenteze. Publicatia Wall Street Journal (WSJ) a relatat…