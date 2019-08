George Maior, despre extrădarea lui Nicolae Popa Fostul director al SRI a fost audiat ca martor in acest dosar, in contextul in care, spun procurorii SIIJ, in avionul care l-a adus in tara pe Nicolae Popa s-au aflat si doi ofiteri ai Serviciului. 'A fost o discutie foarte buna cu doamna procuror. Cred ca am acoperit in calitate de martor tot contextul in care SRI s-a implicat pe buna dreptate in aceasta operatiune de succes, alaturi de alte state. Tot in calitate de martor, am precizat ca nu am sesizat aspecte care sa faca cumva obiectul vreunei infractiuni din partea unor persoane care au fost implicate concret. Deci, a fost o audiere lamuritoare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

