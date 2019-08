George Maior, citat la SIIJ

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef SRI, George Maior, este citat pentru vineri, 30 august, de catre procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruța Kovesi are calitatea de inculpat, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse…

- Un scenariu sumbru se contureaza in ancheta de la Caracal. Cu fiecare zi anchetatorii descpera noi informații ale unor fapte de o gravitate extrema și care s-au desfașurat pe o perioada lunga de timp. Gheorghe Dinca ar avea mai multe victime, iar teoria potrivit careia ar face parte și dintr-o rețea…

- Parinții celor doua fete disparute in Caracal ar fi fost audiate miercuri, 31 iulie, de catre procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Anchetatorii au dorit sa afle, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor lor disparute, precizeaza surse judiciare.…

- Decizia Curții Constituționale de miercuri, 3 iulie, prin care s-a admis sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie a agitat din nou apele in mediul judiciar și nu numai. Principalul…

- Procurorul Nicolae Solomon, vicepreședinte CSM și unul dintre cei care absenteaza in ultimele saptamani de la serviciu ca sa nu se poata da avizul pentru Adina Florea, șefa Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, are mai multe cauze in lucru la aceasta secție, conform luju.ro. Dosarele…

- Inspecția Judiciara cere Secției pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din funcție a procurorului Maria Pițurca de la Parchetul Curții de Apel Craiova. Procurorul Pițurca este persoana care a declanșat un scandal public imens dupa ce s-a…

- Noi informatii ies la iveala in cazul perchezitiei domiciliare facuta vineri de catre procuroarea Maria Antoaneta Piturca, sefa Sectiei de Urmarire Penala din Parchetul Curții de Apel Craiova, in urma careia a fost ridicata micuta Sorina. Datele publice arata ca judecatorul de drepturi si libertati…

- Procurorul Adina Florea a spus, la interviul pentru sefia Sectiei de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), ca a observat ca au fost autorizate interceptari ale magistratilor fara ca rezultatele masurilor de supraveghere tehnica sa devina, ulterior, probe in dosarele penale, iar perioada…