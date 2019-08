Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, s-a prezentat vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru a fi audiat ca martor in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa,...

- Fostul șef SRI, George Maior, este așteptat sa se prezinte vineri la audieri dupa ce a fost citat de Secția de ancheta in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruța Kovesi are calitatea de inculpat, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au declarat…

