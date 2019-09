Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost audiat in calitate de martor in legatura cu dosarul vizitei fostului presedinte al Camerei Deputatilor in SUA. De mult timp voiam sa vin. O discutie foarte placuta cu domnii procurori. Dosarul este in procedura, nu pot sa va dau detalii, dar o discutie foarte placuta", a spus Maior la iesirea…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, s-a prezentat la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru a fi audiat ca martor in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa, in care este cercetata penal Laura Codruta Kovesi.

