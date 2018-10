Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, Romania aniverseaza 100 de ani de la Marea Unire, iar acest lucru a fost evocat chiar și in Statele Unite ale Americii. Fostul șef al SRI, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei pe taram american, a fost protagonistul unui eveniment special. Acesta a fost invitat sa dea lovitura…

- George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in capitala Statelor Unite ale Americii, a declarat luni presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele Unite se implica in jocuri politice pe scena politica americana, luand partea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa ii ceara ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa inceapa demersurile pentru rechemarea de la post a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, titreaza…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a afirmat ca Adrian Zuckerman, ambasadorul nominalizat de presedintele Trump pentru a reprezenta SUA la Bucuresti, poate impulsiona, prin relatiile sale personale, dialogul bilateral la cel mai inalt nivel. Diplomatul roman a afirmat despre…

- George Cristian Maior: “Este momentul ca Romania sa iși asume un rol mai proeminent in redefinirea cadrului de dezvoltare economica in spațiul transatlantic. Parteneriatul Strategic dintre Romania și Statele Unite are capacitatea de a susține un astfel de rol” Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti seara, într-o emisiune TV, ca are &"un inconfort major&" ca România îl are ca ambasador în Statele Unite ale Americii pe George Maior, un fost

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a acordat un interviu publicatiei americane Politico, printre temele abordate numarandu-se cele referitoare la eforturile tarii noastre de consolidare a securitatii euro-atlantice, in mod special a flancului estic al NATO, inclusiv…

- Doi parteneri strategici, unul fiind cel mai puternic din lume, Statele Unite, celalat fiind derizoriu sub aspect economic, politic și militar, dar beneficiind de o poziție favorabila in plan geostrategic, iși negociaza interesele. Este cat se poate de firesc. Fiecare vrea sa obțina mai mult. In…