Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, George Ivașcu, va fi audiat, in ședința de marți, ora 12.00, a Comisiei pentru cultura a Camerei Deputaților, la solicitarea PNL, pentru a oferi explicații despre gestionarea bugetului pentru evenimentele cu ocazia Centenarului, potrivit ordinii de zi a forului legislativ, potrivit…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, si comandantul Brigazii Speciale a Jandarmeriei, Catalin Paraschiv, vor fi audiati, marti, in Comisia pentru drepturile omului a Camerei Deputatilor in legatura cu posibile aspecte ale incalcarii drepturilor omului la protestele din 10 august.

- Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor a hotarat marti ca pe 12 septembrie sa fie invitata la audieri in cadrul Comisiei directorul Editurii Pedagogice, Maria Mihaela Nistor. Audierea are loc pe tema greselilor din noile manuale scolar, a anuntat deputatul PMP, Robert Turcescu.

- Ministrul de Interne Carmen Dan va fi audiata pe 21 august, la ora 10:00, in comisia de aparare a Camerei Deputatilor, la solicitarea PNL si USR. Opozitia reclama modul brutal in care au intervenit jandarmii vineri seara, informeaza Digi24 .

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Culturii și Identitații Naționale, a adoptat in ședința de guvern de astazi, 19 iulie 2018, Ordonanța de Urgența pentru aprobarea Programului de investitii in domeniul...

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale anunta semnarea contractelor de finantare a doua proiecte - "E-cultura: Biblioteca digitala a Romaniei" si "Monumente istorice - planificare strategica si politici publice optimizate" -, in valoare totala de peste 56 milioane de lei (aproximativ 12 milioane…

- Eugen Tomac a postat, duminica, un mesaj pe Facebook in care solocita demisia ministrului Culturii, George Ivascu. "Majoritatea toxica PSD-ALDE a ingropat definitiv si irevocabil Centenarul. Guvernul Dancila are cu totul alte preocupari in anul care marcheaza 100 de ani de constituirea Romaniei…

- Coordonatorul Comisiei de cultura, culte si minoritati a PNL, Liviu Bratescu, a criticat marti decizia de amanare a inscrierii Peisajului Cultural Minier de la Rosia Montana in lista UNESCO, sustinand ca demisia lui George Ivascu din functia de ministru al Culturii este un minim gest de reparatie…