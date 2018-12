Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks a fost inculpat in secret in Statele Unite, au dezvaluit accidental procurorii americani intr-un document referitor la un alt caz, procesul impotriva lui Assange putand influenta ancheta privind imixtiunile...

- Cu cateva ore inaintea marelui spectacol, Adriana Lima a confirmat ca showul Victoria’s Secret 2018 va fi ultimul din cariera sa de model. Adriana Lima este modelul care a stat cel mai mult timp pe podiumul de la Victoria’s Secret. A prezentat timp de 18 ani. Modelul de 37 de ani le-a multumit tuturor…

- Brigitte Sfat a uimit pe toata lumea! Deși fanii brunetei se așteptau in orice clipa ca aceasta sa se impace cu fostul mare tenismen, Ilie Nastase ... The post Timișoreanca Brigitte Sfat s-a casatorit in secret appeared first on Renasterea banateana .

- Urmeaza schimbari drastice la Palatul Buckingham! Cel putin asta sustine jurnalistul Robert Jobson, care dezvaluie un plan secret de a-l face Print Regent al Marii Britanii pe Charles in urmatorii trei ani. Asta daca Regina Elisabeta a II-a nu moare in aceasta perioada.

- In perioada 19-31 octombrie 2018, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba invita publicul larg la noi intalniri culturale ce vor avea loc la sediul central al bibliotecii si la Filiala ,,Centrul de zi pentru varstnici”. Proiectele propuse vizeaza publicul din toate categoriile…

- Primaria din Floresti, județul Prahova, institutie care anul acesta a chemat in judecata Serviciul Roman de Informatii ca sa afle daca angajatii au fost vizati de actiuni ale acestui serviciu secret a pierdut procesul la Tribunalul Prahova. Magistratii Tribunalului Prahova au respins cererea prin care…

- Celebra actrita Rashida Jones a devenit mama unui baietel. Rashida a tinut sarcina departe de ochii lumii, vestea venind ca un soc pentru showbiz. Isaiah Jones Koening este primul baietel al actritei cu Ezra Koenig.