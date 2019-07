George Dinu, Chief Financial Officer în cadrul Grupului GRAMPET - Grup Feroviar Român „Ma bucur sa aducem in echipa de management un om de calibrul lui George, avand in vedere complexitatea și rigoarea financiara pe care o implica o companie multinaționala cum este GRAMPET," spune Gruia Stoica, Președintele Grupului GRAMPET. „George vine cu peste 20 de ani de experiența, din care jumatate in cadrul unor companii de consultanța Big4. Am incredere ca preia o echipa bine pregatita și talentata, pe care o va ajuta sa creasca, pastrand aceleași standarde de guvernanța corporativa și bune practici la care se aliniaza toate departamentele noastre, in toate țarile in care suntem prezenți". … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul GRAMPET – Grup Feroviar Roman isi consolideaza echipa financiara prin recrutarea lui George Dinu in rolul de Chief Financial Officer (CFO), cu responsabilitati de coordonare la nivelul intregului grup prezent in acest moment in 10 tari...

- Grup Feroviar Roman (GFR) anunta emiterea primelor Scrisori de Trasura Electronica pentru transporturile feroviare derulate pentru OMV Petrom, marcand astfel extinderea acestui serviciu catre toți marii jucatori din domeniul produselor petroliere. GFR este singura companie din Romania și unul…

- Suedezii de la IKEA au investit 90 de milioane de euro si au creat 600 de noi locuri de munca in cadrul noului magazin din Romania de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, inaugurat luni. Acesta este cel mai marea magazin al companiei din sud-estul Europei. Retailerul suedez de mobilă…

- Se numește robotul da Vinci, a fost adus la Spitalul Pelican din Oradea și e, la ora actuala, potrivit distribuitorului pe Europa de Sud-Est, Dragoș Moșoiu, cel mai avansat și avantajos sistem de chirurgie robotica la nivel mondial – in contextul in care chirurgia robotica reprezinta varful…

- Strategia de dezvoltare regionala și activitatea din 2018 au adus Grupul GRAMPET - Grup Feroviar Roman pe lista finalistilor la una dintre cele mai reprezentative competiții dedicate campionilor Europei emergente. Castigatorii vor fi anunțati in cadrul Galei de Premiere organizate la sediul BERD…

- Acordul dintre cei doi membri ai Middle Corridor - Ruta de Transport International Trans-Caspica se aliniaza obiectivului asociatiei de a spori cooperarea si de a intensifica fluxul de marfuri de-a lungul rutei.NMSC Kazmortransflot LLP detine cea mai mare si mai moderna flota din Marea…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti, liderul invatamantului superior economic si de administratie publica din Romania si Europa de Sud-Est, universitatea cu cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii autohtone, scoate la concurs pentru admiterea la programele universitare de licenta…

- Celebrul sportiv Gheorghe Hagi se distreaza la Disckoteka Festival, care va avea loc in perioada 31 mai - 2 iunie la Tmișoara. Hagi este fani Boney M. Considerat cel mare fotbalist roman al tuturor timpurilor și tot odata unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi ai Europei anilor '80 -'90, Gheorghe…