George Didoiu, Colliers: Noile dezvoltari din zona Expozitiei atrag un profil diferit de chirias

- Neagu Djuvara s-a stins din viața joi, la varsta de 101 ani! Cunoscutul istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier a fost una dintre cele mai apreciate personalitati culturale ale Romaniei.Neagu Djuvara s-a nascut la Bucuresti intr-o familie aristocrata de origine aromana. Tatal sau,…

- Peste 400 de jucatori profesionisti de darts din intreaga lume vor participa la cea de-a treia editie a Romanian Darts Festival, cel mai important eveniment de acest gen din Europa de Est, programat in perioada 26-28 ianuarie, dotat cu premii in valoare de peste 15.000 de euro, se arata intr-un comunicat…

- In data de 17 ianuarie 2018, in Sala de Expozii a ICR Beijing, a avut loc vernisajul Expoziției de Pictura „Satisfashion”, semnata de catre artistul Obie Platon. Evenimentul de succes a fost deschis de domnul Constantin Lupeanu, directorul ICR Beijing. Doamna Xu Wei, angajata a institutului, prezentandu-l…

- Noaja conducea, la sfarsitul saptamanii trecute, autoturismul in zig-zag, pe strada Vintila Voda din Slatina, cand a fost observat de un echipaj de la Jandarmerie. Jandarmii au solicitat interventia Politiei Rutiere, politistii reusind sa blocheze masina. Potrivit Mediafax, ulterior,…

- Interesul pentru cladirile de birouri scumpește prețurile la terenuri in Cluj Prețurile la terenurile pentru cladirile de birouri s-au marit la Cluj cu pana la 15% in ultimul an, conform datelor companiei de consultanța imobiliara Colliers International, puse la dispoziția ZIUA de CLUJ. …

- Simona Halep nu este prima jucatoare din Romania desemnata principala favorita la Australian Open. Constanteanca ii calca pe urme, din nou, Virginiei Ruzici - singura castigatoare de turneu de Mare Slem la simplu pe care a dat-o tenisul romanesc. La editia din 1979, Virginia Ruzici a fost…

- Echipa ieseana de fotbal CSM Politehnica a inceput ieri cantonamentul de iarna. Ajunsa marti seara in Bucuresti, delegatia ieseana a plecat spre Turcia ieri dimineata, cu avionul, pana la Istanbul, apoi tot pe calea aerului spre Antalya. La complexul de cinci stele Kamelya World Selin vor sta toti…

- Zonele verzi din Bucuresti se transforma incet, incet in parcari ilegale. In parcul din zona Politehnicii, zilnic, zeci sau sute de masini sunt lasate pe alei sau direct pe iarba de șoferii grabiti sau neglijenti.

- Politistii din Bucuresti sunt in alerta. Il cauta si acum pe barbatul care aseara a injunghiat in spate un tanar, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima, in varsta de 26 de ani, a fost operata de urgenta, iar atacatorul sau va fi acuzat de tentativa de omor.

- Un incident socant a avut loc aseara, in Bucuresti, la gura statiei de metrou din Politehnica.In vazul unei multimi de calatori panicati un barbat de 26 de ani a fost injunghiat, in spate, de o persoana cu un cutit.Potrivit reprezentantilor politiei Capitalei, a avut loc o altercatie intre doua persoane,…

- Incident in aceasta seara in Bucuresti, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima are 26 de ani si a fost atacata din spate de o persoana cu un cutit.Pompierii spun ca incidentul a avut loc la gura de metrou Politehnica, in timp ce politia afirma ca este vorba despre parcul din apropiere,…

- Un barbat în vârsta de 26 de ani a fost înjunghiat în stația de metrou Politehnica. Salvatorii sosiți la fața locului, i-a acordat primul ajutor și l-au transportat la Spitalul Universitar din București.

- Gigantul Microsoft a lansat o licitatie pentru a-si consolida birourile din Bucuresti intr-un nou sediu, potrivit datelor din piata, iar miza o reprezinta 20.000 mp spatiu modern de office, pentru care vor plati cel putin 3 mil. euro anual. Potrivit surselor citate, Microsoft doreste un…

- Banca centrala a anuntat la 21 decembrie ca va pune in circulatie de la 1 ianuarie 2018 noile bancnote si monede. Acestea sunt emise pentru a include noua stema a tarii, adoptata prin Legea nr. 146/2016, care modifica Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului. "Toate celelalte elemente…

- Președintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, se alatura reprezentanților mediului de afaceri care au criticat intens masurile fiscale anunțate de Executivul de la București pentru anul 2018. Caracterizandu-le ca ”o avalanșa pentru mediul de afaceri”, șeful ANAT spune…

- Este foarte cunoscut faptul ca IT-istii isi pot gasi cu usurinta un loc de munca, cat ai zice "coding", avand in vedere dinamica pietei muncii din aceasta industrie, insa atunci cand un programator alege sa stea mai mult de 1-2 ani intr-un job iti dai seama ca nu doar salariul l-a retinut…

- Ceremonia de acordare a Premiilor Naționale eTwinning 2017 a avut loc joi, 14 decembrie 2017, in sala de festivitați a Colegiului Național Sf. Sava din Bucuresti in prezența reprezentanților Ministerului Educației Naționale, a evaluatorilor și ambasadorilor eTwinning Romania. Competiția este organizata…

- Imaginati-va ca in sapte ani este posibil sa calatorim 500 de km. in doar 30 de minute. Concret, cam cat e distanta de la Bucuresti la Baia Mare. Va fi posibil si datorita lui Denis Tudor, un roman de numai 23 de ani care studiaza in Elvetia. Proiectul de transport al viitorului a început cu o…

- Cererea de spații de birouri pentru sectorul de BPO/SSC din 4 mari orașe din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) – Wroclaw, Lodz, Cracovia și Sofia – a reprezentat 60% din cererea totala din primul semestru, in timp ce in București aceasta s-a situat la un sfert din total. Conform celui mai recent…

- EBEC Challenge este un foarte bun exemplu pentru a ilustra cele mai sus menționate. Evenimentul, aflat la ediția cu numarul 10, este o competiție inginereasca organizata de voluntarii BEST Cluj-Napoca pentru colegii lor, studenți ai Universitații Tehnice din Cluj-Napoca. Competiția din acest an este…

- Timp de doua zile, Complexul Sportiv Dinamo din Bucuresti a gazduit Turneul Campionilor Tenis 10 din circuitul MPG. Competitia destinata copiilor cu varsta mai mica de 10 ani a adunat la start 80 de copii, majoritatea din tara noastra. Pe langa antrenori si sportivi, evenimentul a adunat zeci de ...

- Un accident a avut loc astazi, in zona Politehnica din București, pe linia de tramvai. Potrivit martorilor, șoferul autoturismului circula cu viteza și a vrut sa depașeasca pe linia de tramvai, șoferul nereușind sa franeze la timp. Doua echipaje de poliție și unul de ambulanța s-au deplasat…

- Selecționata Ligii Companiilor Suceava a participat in acest weekend la Cupa Unirii la fotbal pe teren redus sub denumirea Civica Sport Center. Competiția a fi gazduita de Baza sportiva și de agrement Alexandreea din București, situata vizavi de Arena Naționala, și s-a bucurat de prezența unui ...

- Metrorex si RATB introduc la vanzare, incepand de duminica, biletul unic, o facilitate pentru care pot opta calatorii ambilor operatori de transport din Bucuresti. "Noile titluri de calatorie pot fi achizitionate atat de la casieriile Metrorex, cat si de la cele ale RATB. De asemenea, celelalte…

- „Domnilor de la Ministerul Educației, sunt Ariana Țuțuraș, profesoara la Colegiul Tehnic «Ion Mincu» din Timișoara. Va scriu ca ultima soluție, disperata. Pe scurt: va rugam sa nu ne desființați liceul! E cumplit ceea ce simțim. De multe ori imi inghit lacrimile in drum spre clasa. Nopți nedormite…

- Noile bilete pot fi achiziționate atat de la casieriile Metrorex, cat și de la cele ale R.A.T.B, anuntaun comunicat Metrorex. De asemenea, celelalte titluri de calatorie existente ale Metrorex raman valabile, fara a suferi modificari. Biletul unic Metrorex - R.A.T.B este recomandat…

- Sambata, de la ora 10, va fi stabilit caștigatorul din acest an al concursului „Bursa Proiectelor Școlare 2017” organizat de Premium Porc. Competiția „Eu sunt #premium”, etapa finala din concurs, are loc la Sala Polivalenta din Focșani. Marele premiu al ediției din acest an este de…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unui furt de produse electronice dintr-un magazin al unei societati comerciale din municipiul Adjud, fata de doi barbati a fost luata masura arestului la domiciliu iar un barbat a fost arestat preventiv.

- Selectionata Ligii Companiilor Suceava va participa in acest weekend la Cupa Unirii la fotbal pe teren redus sub denumirea Civica Sport Center. Competitia va fi gazduita de Arena Alexandreea Club din Bucuresti, urmand sa se bucure de prezenta a opt formatii din Romania, care vor reprezenta diferite…

- Joi, 7 decembrie 2017, ora 18:00 va invitam la Galeria de Arta SENSO (Bd. Unirii nr. 15, București) unde va avea loc vernisajul expozitiei DAN BANCILA, un artist foarte cunoscut pentru operele sale realizate in sticla, cristal și bronz. „Bronzul se aliaza extraordinar de bine cu limpezimea cristalului” –…

- Suceveanul Lucian Bicsi, student in anul III al Facultatii de Informatica din cadrul Universitatii din Bucuresti, a fost team leaderul lotului de seniori al Romaniei, la Turneul International de Informatica Shumen din Bulgaria.In cadrul competitiei, echipa de seniori a cucerit aurul.Competitia s-a ...

- București, 28 noiembrie 2017: Incepand cu luna noiembrie, trei noi rețete create de chef Samuel le Torriellec in exclusivitate pentru OMV au fost introduse in meniurile restaurantelor VIVA, in toate stațiile OMV: Barbeque Pork Gourmet, Rib Supreme și Tarta Grand Pere. Restaurantele VIVA aduc laolalta…

- La finele acestei saptamami, la Bucuresti a avut loc Cupa "Incepatorului" la atletism, competitie rezervata celor patru categorii de copii. Competitia a fost un prilej foarte bun de a vedea nivelul pregatirii copiilor pentru sezonul de sala, cei mai mici sportivi de la CSS Constantin Istrati Campina,…

- Teatrul Stela Popescu, mesaj pentru actrița care i-a dat numele. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in holul casei sale din centrul Capitalei. Stela Popescu a murit, fiind gasita prabușita in holul casei de catre o vecina a acesteia,…

- Daca ar fi fost ca in Romania, aveam șanse sa caștigam locația respectiva, adica aveam șanse la dezvoltare (dezvoltarea turismului, de afaceri și nu numai, dezvoltarea imobiliara, servicii, noi blocuri de birouri etc ). Alegerile publice de la noi sunt tranșate de prețul cel mai mic, iar la chirii,…

- Cresterea gradului de ocupare in zona Aviatiei, Pipera si Dimitrie Pompeiu si dezvoltarea de noi proiecte de birouri, alaturi de zona Orhideea, unde deja noul pol prinde contur, atrag atentia dezvoltatorilor de proiecte rezidentiale care vin cu apartamente atat pentru management, cat si pentru „corporatisti“.

- Consilierul general PNL Ciprian Ciucu critica infrangerea Romaniei in cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului si spune ca administratia condusa de Gabriela Firea a tratat in mod superficial aceasta competitie. Ciucu sustine ca, in loc sa lucreze cu experti si romani aflati in functii…

- Comunicarea grilei corecte ramase definitiva se face prin publicarea pe siteul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie si prin afisarea la sediul comisiei locale de concurs si constituie raspuns la contestatiile primite. In urma analizarii contestatiilor…

- Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a organizat in 16 noiembrie, la București, cea de-a X-a ediție a conferinței internaționale Inovație și calitate in sectorul public. In cadrul evenimentului au fost prezentate și premiate cele mai bune exemple de buna practica inscrise in Competiția celor mai…

- Mircea Costache, in varsta de 16 ani, a reusit sa castige faza nationala a Elite Model Look 2017, un faimos concurs destinat modelelor. Etapa nationala s-a desfasurat la Bucuresti, castigatorul urmand a reprezenta Romania la Milano, acolo unde va avea loc pe 22 noiembrie finala mondiala a competiției.…

- Cele mai noi trei modele aparute in gama Volkswagen vor fi vedetele unei caravane prin care marca germana iși invita fanii la teste in centrele comerciale din 6 orașe mari ale țarii: București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Bacau și Brașov.

- S-a terminat prima faza din Campionatul National de baschet rezervat categoriei Under 14. Cel de-al doilea turneu a avut loc in weekend la Bucuresti cu participarea echipelor din grupa a 7-a: Phoenix LPS Galati, Cuza Sport Braila, CSS 5 Bucuresti, ICED Bucuresti si organizatoarea turneului, Dinamo CSS…

- Ambasada Germaniei la București supune atenției comunicatul de presa al Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK), ca o contribuție importanta la dezbaterea actuala pe teme fiscal-politice: Cu mare ingrijorare am luat la cunoștința faptul ca modificarile din Codul Fiscal, anunțate de Guvern,…

- River Development, companie controlata Ion Radulea, a dat startul lucrarilor de constructie la un nou proiect de birouri de clasa A situat in zona Politehnica, pe terenul fostei fabrici Pumac, unde are in plan pana in 2019 sa ridice 21.000 metri patrati de spatii de birouri. De asemenea, omul de…

- Pe 5 Decembrie, de la ora 19:00 in Quantic Club va asteptam la un concert alaturi de Solstafir, Myrkur si Arstidir. Club Quantic este o locatie cu o capacitate mare aflata in Parcul Grozavesti langa statiile de metrou Politehnica sau Grozavesti (fostul Ecran Club – acces facil din Bd Iuliu Maniu si…

- Oana Petrescu, consulting partner in cadrul Deloitte, va fi inlocuita in aceasta pozitie de Dinu Bumbacea, unul dintre cei mai experimentati specialisti in consultanta de pe piata romaneasca, in perioada imediat urmatoare. Dinu Bumbacea este in prezent partener in cadrul KPMG care impreuna…

- Motorul de cautare pentru bilete de avion și hoteluri momondo.ro lanseaza azi Studiul Anual de Zboruri (Annual Flight Study) și dezvaluie faptul ca românii care cauta calatorii ieftine în 2018 pot economisi, în medie, pâna la 34% din costuri daca fac rezervare cu 60 de zile…

- Ion Constantinescu este noul director interimar al Metrorex, in urma deciziei Consiliului de Administrație al Metrorex, din 3 noiembrie. Numirea lui Ion Constantinescu in funcția de director interimar al Metrorex vine dupa demiterea lui Marin Aldea . Ministrul Transporturilor a decis demiterea lui…

- Logoul imprimat pe tricourile de joc reprezinta o reinterpretare a stemei nationale si simbolurile adaptate ale celor cinci provincii romanesti, Muntenia, Moldova, Transilvania, Oltenia si Dobrogea, concentrate in jurul unui pentagon. Culorile alese sunt cele ale drapelului national, albastru, galben…

- Asociatia Parcul Natural Vacaresti (APNV) si Bikexpert Racing Team gazduiesc, sambata, un concurs de mountain bike in Parcul Natural Vacaresti. Competitia se adreseaza atat copiilor cat si adultilor si presupune parcurgerea unui traseu care cuprinde portiuni de asfalt, dar mai ales zone off road desemnate…