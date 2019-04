Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, s-a adresat, marți, 16 aprilie 2019, in premiera pentru un reprezentant al Romaniei, plenului Camerei Reprezentanților a statului Arizona. Ambasadorul George Cristian Maior a susținut discursul in cadrul unei sesiuni speciale…

- Ambasadorul George Cristian Maior a sustinut, in premiera pentru un reprezentant al Romaniei, un discurs in plenul Camerei Reprezentantilor a statului Arizona Camera Reprezentantilor a statului Arizona a adoptat o proclamatie oficiala in onoarea ambasadorului roman, pentru devotamentul acestuia in serviciul…

- In timp ce și-au lipit pe toate gardurile și pe toți stalpii afișe in care se lauda cat sunt ei de patrioți, la Guvern se iau decizii tot mai paguboase pentru economia țarii. Astfel, in ultima ședința de guvern, am aflat ca singura soluție pe care a gasit-o PSD-ALDE la problemele majore pe care le…

- "Legaturile dintre Romania si SUA au ajuns la punctul culminant de la stabilirea relatiilor diplomatice in urma cu aproape 140 de ani. In ultimii ani, relatia bilaterala dintre Romania si Statele Unite ale Americii s-a consolidat profund, pe toate dimensiunile, ajungand la un maxim istoric potrivit…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat sambata, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in Washington DC, la un pranz de lucru impreuna cu reprezentanti ai companiilor americane care au investitii in Romania si a reafirmat cu acest prilej dorinta tarii noastre de a consolida dimensiunea economica…

- Securitatea in regiunea Marii Negre, ”o preocupare constanta a NATO” Securitatea si stabilitatea în regiunea Marii Negre reprezinta o preocupare constanta a Aliantei Nord-Atlantice - sustine ministrul apararii, Gabriel Les. El a declarat ca atitudinea Federatiei Ruse, prin anexarea ilegala…

- Diversificarea surselor de finantare, investitii in inovare si capacitarea talentelor de a ramane si de a inova in Europa sunt principalele provocari la care Uniunea Europeana trebuie sa raspunda cu solutii integrate, considera ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu.…

- Potrivit sursei citate, in contextul deciziilor luate de Parlamentul britanic pe 29 ianuarie, seful statului a aratat ca acordul negociat de UE27 si regat este cel mai eficient mecanism pentru a asigura o retragere ordonata, limitand consecintele negative generate de Brexit si garantand drepturile…