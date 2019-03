George Copos, zi specială. Realizare uriașă în România Nascut in 27 martie 1953, George Copos implinește astazi varsta de 66 de ani. Anul 2019 se pare ca va fi unul in care George Copos va marca un nou succes in domeniul afacerilor. Omul de afaceri investește masiv in imobiliare. Fostul patron al echipei Rapid a demarat in 2018 lucrarile la o cladire de 24 de etaje, din nordul Capitalei. Investiția se ridica la zeci de milioane de euro. Cladirea zgarie-nori va fi gata chiar anul acesta. Va fi un o cladire de birouri, poziționata in nordul Bucureștiului, la doi pași de Aeroportul Internațional Henri Coanda. Este cadoul pe care George Copos… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

