- Teatrul Municipal „Bacovia” implineste, pe 9 octombrie, 70 de ani de existenta si de activitate. Marea sarbatoare este marcata printr-o serie de spectacole, la care au fost invitate teatrele din Moldova. Timp de 16 zile, pe scena „munipalului” au jucat trupele teatrelor din Bacau, Botosani, Piatra Neamt,…

- La data de 27 septembrie a.c., in jurul orei 21.30 politistii statiunii Targu Ocna au fost sesizati despre faptul ca pe strada Tisesti, un conducator al unui triciclu motorizat ar fi acrosat o conducta de aerisire a gazului. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului si, din primele verificari,…

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Bacau celebreaza, pe 16 septembrie, Ziua Internationala pentru Protectia Stratului de Ozon. Instituția bacauana a inceput deja o serie de actiuni menite sa atraga atentia asupra necesitatii de a lua atitudine si de a actiona in folosul mediului si pentru sanatatea…

- Pana la premii, pe care le asteapta toata lumea, cum le-au asteptat in Sala Mare a Teatrului Municipal „Bacovia” nominalizatii si finalistii, reporterul simte nevoia sa faca, la cald, trei precizari. Prima ar fi ca, in sfarsit, festivalul a fost declarat „national”, titulatura fiind Festivalul National…

- Baza „Green Club” din Șerbanești a gazduit in weekend „Bubu Junior Cup”, competiție rezervata categoriilor mici de varsta. La grupa 2011, Aerostar a ocupat locul al treilea, cu un bilanț de patru victorii și o infrangere. Micuții „aviatori” au caștigat la pas seria dupa ce au trecut cu 8-2 de FC Dinamo…

- Asa i-a intampinat pe invitatii la cea de-a VIII-a editie a „Nedeii de la Arini, Gaiceana” primarul comunei, Stefanel Abdula, sambata, 8 septembrie, de Sarbatoarea Nasterii Preasfintei Fecioare Maria (in calendarul romano-catolic)/Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului (in calendarul ortodox). (In Moldova…

- Pentru al doilea an consecutiv, Aerostar Bacau se confrunta cu Csikszereda Miercurea-Ciuc in Cupa Romaniei. Spre deosebire de anul trecut, cand Aerostar și Csikszereda s-au intalnit in turul al treilea al Cupei, de data aceasta, cele doua formații se vor duela in turul patru, ultimul dinaintea șaisprezecimilor…

- Disputat miercuri, la Piatra Neamț, jocul dintre Ceahlaul, nou-promovata in Liga 3, și Aerostar a fost tranșat clar de jucatorii lui Cristi Popovici. Chiar daca gazdele au deschis scorul in minutul 19 prin Cristian Copoț-Barb, bacauanii au strand repede randurile și au egalat in minutul 22 prin Valentin…