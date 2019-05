George Clooney si-a exprimat speranta ca ducesa de Sussex va avea parte de un tratament ''mai bland'' dupa ce a devenit mama, relateaza miercuri Press Association. Actorul american in varsta de 58 de ani, a declarat anterior ca, in opinia sa, Meghan Markle este ''vanata si denigrata'' si a comparat modul in care aceasta este tratata de mass-media cu hartuirea Dianei, printesa de Wales. Prezent la premiera mini-serialului de televiziune ''Catch-22'', Clooney a declarat pentru Associated Press ca atentia pe care mass-media o acorda cuplului Meghan-Harry…