Vedeta de la Hollywood George Clooney a salutat decizia autoritatilor din Brunei de a suspenda aplicarea legislatiei care prevede pedeapsa cu moartea pentru homosexualitate, dar critica in continuare atitudinea sultanatului in ceea ce priveste problematica gay, relateaza DPA. "Este un salt urias inainte dupa un pas gigant inapoi", a sustinut luni Clooney intr-o declaratie data publicitatii prin intermediul purtatorului sau de cuvant. "Este promisiunea ca cetatenii din Brunei nu vor fi executati pentru faptul de a fi gay". "(Dar) in ceea ce ne priveste pe mine si familia mea, nu putem renunta pana…