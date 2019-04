Romania si-a facut o prioritate din dezvoltarea noilor tehnologii si vrea ca urmatorul Buget al UE sa favorizeze dezvoltarea digitala, astfel incat Europa sa recupereze in competitia tehnologica cu SUA, a declarat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, la o conferinta pe tema guvernantei corporative, potrivit Agerpres.

"Revolutia digitala a condus la o lume integrata la nivel global, care creeaza noi oportunitati, mediul de afaceri are nevoie de noi aranjamente de guvernanta corporativa fiabila, peisajul economic global se transforma intr-un ritm din ce in ce mai…