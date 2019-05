George Ciamba: Regret demisia Theresei May; lucrurile au devenit mai complicate

Stiri pe aceeasi tema

- Lideri europeni au salutat vineri ''curajul'' premierului demisionar britanic Theresa May si au insistat asupra finalizarii Brexitului conform acordului deja convenit cu aceasta, in contextul in care exista temeri ca viitorul premier britanic ar putea urmari o ruptura mai clara fata…

- Guvernul de la Londra a amanat prezentarea in Camera Comunelor a noii initiative pentru aprobarea proiectului de acord Brexit, pe fondul speculatiilor referitoare la demisia premierului Theresa May.Citește și: Decizie SURPRIZA luata de soția lui Mihai Constantinescu - Soluția DISPERATA la…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, Boris Johnson, și-a anunțat joi intenția de a candida pentru conducerea Partidului Conservator, dupa ce prim-ministrul Theresa May va demisiona din funcție, relateaza BBC și Reuters potrivit mediafax. „Bineințeles ca voi candida. Nu cred ca este un secret…

- Premierul britanic, Theresa May, va conduce astazi o sedinta de guvern care are Brexitul pe agenda. Prim-ministrul va prezenta situatia negocierilor cu opozitia. Discutiile au continuat aseara, dar s-au incheiat la fel ca pana acum: fara niciun rezultat concret. Pe de alta parte, euroscepticii din…

- Coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a apreciat într-o postare pe Twitter ca "un Brexit dur" a devenit "aproape inevitabil", dupa respingerea de catre Camera Comunelor a tuturor alternativelor în votul orientativ de luni, relateaza Mediafax…

- CHIȘINAU, 22 mart - Sputnik. Statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Regatului Unit, au ajuns la un consens în ceea ce privește raspunsul lor la cererea premierului britanic Theresa May pentru o extindere a termenului limita pentru retragerea din bloc a Regatului Unit, a declarat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat marți seara ca șansele unui scenariu fara un acord privind Brexit au crescut, in contextul in care Parlamentul britanic a respins din nou ințelegerea negociata intre Theresa May și Bruxelles."Am vazut rezultatele din parlamentul…

- Mai mulți lideri europeni și-au aratat dezamagirea fața de decizia Parlamentului de a respinge planul Brexit al Theresei May, chiar și dupa asigurari suplimentare din partea UE, potrivit CNN.Prim-ministru spaniol, Pedro Sanchez, a declarat ca "regreta" modul în care s-au desfașurat…